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Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в феврале - РИА Новости, 26.01.2025
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02:17 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/pensii-1995503786.html
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в феврале
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в феврале - РИА Новости, 26.01.2025
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в феврале
Некоторым категориям граждан в феврале повысят пенсии, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за прошлый год затронет всех получателей, РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T02:17:00+03:00
2025-01-26T02:17:00+03:00
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсия
пенсии
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Некоторым категориям граждан в феврале повысят пенсии, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за прошлый год затронет всех получателей, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Он напомнил, что в феврале пенсии повысят для работающих пенсионеров, которые уволились в январе. Прибавка ждет и граждан, которым в январе исполнилось 80 лет. В феврале им увеличат фиксированную пенсию в два раза, почти до 17 500 рублей.Дополнительная индексация по фактической инфляции — 9,5% вместо запланированных 7,3% будет произведена с 1 февраля для всех получателей страховых пенсий. Компенсирована будет и январская пенсия, рассчитанная еще по запланированной инфляции, заключил Виноградов.
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсии
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Пенсии
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в феврале

Юрист Виноградов сообщил об увеличении пенсий инвалидам и 80-летним гражданам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у информационного стенда в пенсионном фонде
Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина у информационного стенда в пенсионном фонде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Некоторым категориям граждан в феврале повысят пенсии, а дополнительная индексация страховых пенсий до уровня инфляции за прошлый год затронет всех получателей, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Он напомнил, что в феврале пенсии повысят для работающих пенсионеров, которые уволились в январе. Прибавка ждет и граждан, которым в январе исполнилось 80 лет. В феврале им увеличат фиксированную пенсию в два раза, почти до 17 500 рублей.
Дополнительная индексация по фактической инфляции — 9,5% вместо запланированных 7,3% будет произведена с 1 февраля для всех получателей страховых пенсий. Компенсирована будет и январская пенсия, рассчитанная еще по запланированной инфляции, заключил Виноградов.
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ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсияПенсии
 
 
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