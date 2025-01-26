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Лукашенко объяснил, зачем нужен "Орешник" в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
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16:54 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/oreshnik-1995568995.html
Лукашенко объяснил, зачем нужен "Орешник" в Белоруссии
Лукашенко объяснил, зачем нужен "Орешник" в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко объяснил, зачем нужен "Орешник" в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение на белорусской территории новейших российских комплексов "Орешник" будет являться ответом на... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:54:00+03:00
2025-01-26T16:54:00+03:00
белоруссия
россия
европа
александр лукашенко
владимир путин
безопасность
ракета "орешник"
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение на белорусской территории новейших российских комплексов "Орешник" будет являться ответом на планируемое размещение США в Европе ракет средней дальности. "Почему дислоцируем "Орешник" в Беларуси? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому, если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России - ред.) скажу: "Давай повременим". Неважно, будет он (комплекс - ред.) в Смоленске или в Орше. Для нас неважно. А нам важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске. Лукашенко рассказал, что в Белоруссии достаточно вооружения для обороны, Минск также может попросить и другое оружие у России. По словам белорусского президента, в случае каких-либо чрезвычайных событий можно будет ввезти в Белоруссию комплекс "Орешник" из числа имеющихся сейчас в РФ. Белорусский лидер добавил, что пока планируется разместить первую установку "Орешника" в Белоруссии, "как только она будет произведена в России". Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. 21 ноября в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк отмечал, что решение было принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.
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белоруссия, россия, европа, александр лукашенко, владимир путин, безопасность, ракета "орешник"
Белоруссия, Россия, Европа, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Безопасность, Ракета "Орешник"
Лукашенко объяснил, зачем нужен "Орешник" в Белоруссии

Лукашенко назвал "Орешник" в Белоруссии ответом на размещение США ракет в Европе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение на белорусской территории новейших российских комплексов "Орешник" будет являться ответом на планируемое размещение США в Европе ракет средней дальности.
"Почему дислоцируем "Орешник" в Беларуси? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому, если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России - ред.) скажу: "Давай повременим". Неважно, будет он (комплекс - ред.) в Смоленске или в Орше. Для нас неважно. А нам важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
Лукашенко рассказал, что в Белоруссии достаточно вооружения для обороны, Минск также может попросить и другое оружие у России. По словам белорусского президента, в случае каких-либо чрезвычайных событий можно будет ввезти в Белоруссию комплекс "Орешник" из числа имеющихся сейчас в РФ.
Белорусский лидер добавил, что пока планируется разместить первую установку "Орешника" в Белоруссии, "как только она будет произведена в России".
Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. 21 ноября в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк отмечал, что решение было принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.
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