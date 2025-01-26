https://ria.ru/20250126/oreshnik-1995568995.html

Лукашенко объяснил, зачем нужен "Орешник" в Белоруссии

Лукашенко объяснил, зачем нужен "Орешник" в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко объяснил, зачем нужен "Орешник" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение на белорусской территории новейших российских комплексов "Орешник" будет являться ответом на... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T16:54:00+03:00

2025-01-26T16:54:00+03:00

2025-01-26T16:54:00+03:00

белоруссия

россия

европа

александр лукашенко

владимир путин

безопасность

ракета "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496195_0:48:3066:1773_1920x0_80_0_0_4b764a2e85575a8e89e101a9ba1f7ea9.jpg

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение на белорусской территории новейших российских комплексов "Орешник" будет являться ответом на планируемое размещение США в Европе ракет средней дальности. "Почему дислоцируем "Орешник" в Беларуси? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому, если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России - ред.) скажу: "Давай повременим". Неважно, будет он (комплекс - ред.) в Смоленске или в Орше. Для нас неважно. А нам важно, чтобы американские ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены и ядерным компонентом", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске. Лукашенко рассказал, что в Белоруссии достаточно вооружения для обороны, Минск также может попросить и другое оружие у России. По словам белорусского президента, в случае каких-либо чрезвычайных событий можно будет ввезти в Белоруссию комплекс "Орешник" из числа имеющихся сейчас в РФ. Белорусский лидер добавил, что пока планируется разместить первую установку "Орешника" в Белоруссии, "как только она будет произведена в России". Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. 21 ноября в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года. Заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк отмечал, что решение было принято в ответ на шаги США и Германии по размещению ракет средней дальности в Европе.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

белоруссия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, европа, александр лукашенко, владимир путин, безопасность, ракета "орешник"