https://ria.ru/20250126/oreshnik-1995566434.html

Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии

Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску достаточно одного российского комплекса "Орешник" для того, чтобы обезопасить республику. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T16:28:00+03:00

2025-01-26T16:28:00+03:00

2025-01-26T16:28:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

ракета "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749588838_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_5ccbad65625bfe48e8067636c0342a67.jpg

МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску достаточно одного российского комплекса "Орешник" для того, чтобы обезопасить республику. "Когда я говорил про 10 комплексов, я пошутил… Это бешеные деньги. Российская промышленность же не только "Орешник" производит… Нам достаточно одного комплекса "Орешник" для того, чтобы обезопасить Беларусь. Но они нужны и в России", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, ракета "орешник"