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Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
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16:28 26.01.2025
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Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии
Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску достаточно одного российского комплекса "Орешник" для того, чтобы обезопасить республику. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:28:00+03:00
2025-01-26T16:28:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
ракета "орешник"
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску достаточно одного российского комплекса "Орешник" для того, чтобы обезопасить республику. "Когда я говорил про 10 комплексов, я пошутил… Это бешеные деньги. Российская промышленность же не только "Орешник" производит… Нам достаточно одного комплекса "Орешник" для того, чтобы обезопасить Беларусь. Но они нужны и в России", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, ракета "орешник"
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Ракета "Орешник"
Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии

Лукашенко: одного комплекса "Орешник" достаточно для защиты Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску достаточно одного российского комплекса "Орешник" для того, чтобы обезопасить республику.
"Когда я говорил про 10 комплексов, я пошутил… Это бешеные деньги. Российская промышленность же не только "Орешник" производит… Нам достаточно одного комплекса "Орешник" для того, чтобы обезопасить Беларусь. Но они нужны и в России", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоРакета "Орешник"
 
 
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