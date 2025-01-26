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Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии
Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску достаточно одного российского комплекса "Орешник" для того, чтобы обезопасить республику. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:28:00+03:00
2025-01-26T16:28:00+03:00
2025-01-26T16:28:00+03:00
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белоруссия
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александр лукашенко
ракета "орешник"
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску достаточно одного российского комплекса "Орешник" для того, чтобы обезопасить республику. "Когда я говорил про 10 комплексов, я пошутил… Это бешеные деньги. Российская промышленность же не только "Орешник" производит… Нам достаточно одного комплекса "Орешник" для того, чтобы обезопасить Беларусь. Но они нужны и в России", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, ракета "орешник"
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Ракета "Орешник"
Лукашенко заявил, что пошутил о десятке "Орешников" для Белоруссии
Лукашенко: одного комплекса "Орешник" достаточно для защиты Белоруссии