Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"
Лукашенко: систему "Орешник" в Белоруссии разместят ближе к Смоленску
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Систему "Орешник" разместят в Белоруссии ближе к Смоленску, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Туда, ближе к Смоленску. <...> Я так мечтаю, а там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас. Тем более это же общее оружие", — ответил он на вопрос о месте размещения ракетного комплекса.
По словам Лукашенко, республика получит "Орешник" со дня на день.
"Мы договорились с президентом Путиными, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Белоруссию, чем в Россию", — отметил президент.
В конце прошлого года он попросил российского лидера разместить на белорусской территории новейшее вооружение, прежде всего "Орешник". Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025-го.
Россия 21 ноября поразила крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, таким образом испытав в боевых условиях систему средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В случае группового применения удар с помощью "Орешника" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ этот комплекс не является.
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