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Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник" - РИА Новости, 26.01.2025
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15:04 26.01.2025 (обновлено: 15:56 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/oreshnik-1995554098.html
Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"
Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник" - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"
Систему "Орешник" разместят в Белоруссии ближе к Смоленску, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:04:00+03:00
2025-01-26T15:56:00+03:00
белоруссия
безопасность
александр лукашенко
ракета "орешник"
владимир путин
смоленск
россия
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Систему "Орешник" разместят в Белоруссии ближе к Смоленску, заявил президент страны Александр Лукашенко."Туда, ближе к Смоленску. &lt;...&gt; Я так мечтаю, а там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас. Тем более это же общее оружие", — ответил он на вопрос о месте размещения ракетного комплекса. По словам Лукашенко, республика получит "Орешник" со дня на день. "Мы договорились с президентом Путиными, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Белоруссию, чем в Россию", — отметил президент.В конце прошлого года он попросил российского лидера разместить на белорусской территории новейшее вооружение, прежде всего "Орешник". Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025-го.Россия 21 ноября поразила крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, таким образом испытав в боевых условиях систему средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В случае группового применения удар с помощью "Орешника" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ этот комплекс не является.
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белоруссия, безопасность, александр лукашенко, ракета "орешник", владимир путин, смоленск, россия
Белоруссия, Безопасность, Александр Лукашенко, Ракета "Орешник", Владимир Путин, Смоленск, Россия
Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"

Лукашенко: систему "Орешник" в Белоруссии разместят ближе к Смоленску

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Систему "Орешник" разместят в Белоруссии ближе к Смоленску, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Туда, ближе к Смоленску. <...> Я так мечтаю, а там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас. Тем более это же общее оружие", — ответил он на вопрос о месте размещения ракетного комплекса.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
По словам Лукашенко, республика получит "Орешник" со дня на день.
"Мы договорились с президентом Путиными, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Белоруссию, чем в Россию", — отметил президент.
В конце прошлого года он попросил российского лидера разместить на белорусской территории новейшее вооружение, прежде всего "Орешник". Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025-го.
Россия 21 ноября поразила крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, таким образом испытав в боевых условиях систему средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В случае группового применения удар с помощью "Орешника" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ этот комплекс не является.
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БелоруссияБезопасностьАлександр ЛукашенкоРакета "Орешник"Владимир ПутинСмоленскРоссия
 
 
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