https://ria.ru/20250126/oreshnik-1995554098.html

Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"

Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник" - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко рассказал, где в Белоруссии разместят систему "Орешник"

Систему "Орешник" разместят в Белоруссии ближе к Смоленску, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:04:00+03:00

2025-01-26T15:04:00+03:00

2025-01-26T15:56:00+03:00

белоруссия

безопасность

александр лукашенко

ракета "орешник"

владимир путин

смоленск

россия

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Систему "Орешник" разместят в Белоруссии ближе к Смоленску, заявил президент страны Александр Лукашенко."Туда, ближе к Смоленску. <...> Я так мечтаю, а там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас. Тем более это же общее оружие", — ответил он на вопрос о месте размещения ракетного комплекса. По словам Лукашенко, республика получит "Орешник" со дня на день. "Мы договорились с президентом Путиными, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Белоруссию, чем в Россию", — отметил президент.В конце прошлого года он попросил российского лидера разместить на белорусской территории новейшее вооружение, прежде всего "Орешник". Путин ответил, что считает возможным сделать это во второй половине 2025-го.Россия 21 ноября поразила крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, таким образом испытав в боевых условиях систему средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В случае группового применения удар с помощью "Орешника" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ этот комплекс не является.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, безопасность, александр лукашенко, ракета "орешник", владимир путин, смоленск, россия