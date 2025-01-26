https://ria.ru/20250126/opasnost-1995572956.html

В Брянской области объявили ракетную опасность

В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.01.2025

В Брянской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Брянской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:24:00+03:00

2025-01-26T17:24:00+03:00

2025-01-26T17:25:00+03:00

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Брянской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2025

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брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность, вооруженные силы украины