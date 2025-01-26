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В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.01.2025
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Брянской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:24:00+03:00
2025-01-26T17:24:00+03:00
2025-01-26T17:25:00+03:00
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Брянской области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность, вооруженные силы украины
Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Брянской области объявили ракетную опасность
МЧС: на территории Брянской области объявили ракетную опасность