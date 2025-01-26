https://ria.ru/20250126/opasnost-1995572664.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.01.2025
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:23:00+03:00
2025-01-26T17:23:00+03:00
2025-01-26T17:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. Ранее ракетную опасность на территории региона объявляли в 15.52 мск и отменили в 16.35 мск. "Внимание! В Орловской области вновь объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Клычков.
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орловская область, андрей клычков, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Орловской области объявили ракетную опасность
Клычков: в Орловской области второй раз за день объявили ракетную опасность