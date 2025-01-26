https://ria.ru/20250126/opasnost-1995563363.html

В Орловской области объявили ракетную опасность

В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.01.2025

В Орловской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T16:00:00+03:00

2025-01-26T16:00:00+03:00

2025-01-26T16:01:00+03:00

орловская область

андрей клычков

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале. "Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

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2025

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орловская область, андрей клычков, россия, безопасность, вооруженные силы украины