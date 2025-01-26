https://ria.ru/20250126/opasnost-1995513721.html

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 26.01.2025

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

Желтый режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:20:00+03:00

2025-01-26T08:20:00+03:00

2025-01-26T08:32:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Желтый режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Желтый режим воздушной опасности был введен на территории региона ночью в воскресенье в 0.11 мск, его отменили через шесть часов 13 минут. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250125/kiev-1995487854.html

липецкая область

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2025

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липецкая область, игорь артамонов, происшествия