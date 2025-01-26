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В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 26.01.2025
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
Желтый режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:20:00+03:00
2025-01-26T08:20:00+03:00
2025-01-26T08:32:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Желтый режим воздушной опасности отменен в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Желтый режим воздушной опасности был введен на территории региона ночью в воскресенье в 0.11 мск, его отменили через шесть часов 13 минут. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов в Telegram-канале.
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липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
Губернатор: желтый режим воздушной опасности отменен в Липецкой области