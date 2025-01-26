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Три миротворца ООН погибли за 48 часов в ДР Конго
Три миротворца ООН погибли за 48 часов в ДР Конго - РИА Новости, 26.01.2025
Три миротворца ООН погибли за 48 часов в ДР Конго
Три миротворца из миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) погибли, еще одиннадцать пострадали в ходе интенсификации боев в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T18:41:00+03:00
2025-01-26T18:41:00+03:00
2025-01-26T18:41:00+03:00
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Три миротворца из миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) погибли, еще одиннадцать пострадали в ходе интенсификации боев в стране за последние 48 часов, сообщили в офисе генсека ООН. "За последние 48 часов два миротворца МООНСДРК из Южной Африки и один миротворец из Уругвая были убиты при выполнении мандата, возложенного на них Советом безопасности. Одиннадцать миротворцев получили ранения и находятся на лечении в госпитале ООН в Гоме", – говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика. Генсек ООН Антониу Гутерреш, отметил его представитель, "глубоко обеспокоен" эскалацией насилия на востоке ДР Конго и осуждает наступление группировки М23 при поддержке Руанды. В субботу радиостанция RFI сообщила, что за последние несколько дней повстанцы М23, в поддержке которых ДРК обвиняет Руанду, захватили ряд небольших городов на пути к городу Гоме, взяв его в кольцо. По данным радиостанции, бои между ВС ДРК и повстанцами М23 ведутся в районе населенных пунктов Саке и Кибумба, в 20 километрах от Гомы.
https://ria.ru/20250107/gosdep-1992706729.html
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в мире, руанда, южная африка, уругвай, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, происшествия
В мире, Руанда, Южная Африка, Уругвай, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН, Происшествия
Три миротворца ООН погибли за 48 часов в ДР Конго
ООН: три миротворца убиты в ходе боев в ДР Конго за последние 48 часов генсека