https://ria.ru/20250126/oon-1995579311.html

Три миротворца ООН погибли за 48 часов в ДР Конго

Три миротворца ООН погибли за 48 часов в ДР Конго - РИА Новости, 26.01.2025

Три миротворца ООН погибли за 48 часов в ДР Конго

Три миротворца из миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) погибли, еще одиннадцать пострадали в ходе интенсификации боев в... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T18:41:00+03:00

2025-01-26T18:41:00+03:00

2025-01-26T18:41:00+03:00

в мире

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антониу гутерреш

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ООН, 26 янв – РИА Новости. Три миротворца из миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) погибли, еще одиннадцать пострадали в ходе интенсификации боев в стране за последние 48 часов, сообщили в офисе генсека ООН. "За последние 48 часов два миротворца МООНСДРК из Южной Африки и один миротворец из Уругвая были убиты при выполнении мандата, возложенного на них Советом безопасности. Одиннадцать миротворцев получили ранения и находятся на лечении в госпитале ООН в Гоме", – говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика. Генсек ООН Антониу Гутерреш, отметил его представитель, "глубоко обеспокоен" эскалацией насилия на востоке ДР Конго и осуждает наступление группировки М23 при поддержке Руанды. В субботу радиостанция RFI сообщила, что за последние несколько дней повстанцы М23, в поддержке которых ДРК обвиняет Руанду, захватили ряд небольших городов на пути к городу Гоме, взяв его в кольцо. По данным радиостанции, бои между ВС ДРК и повстанцами М23 ведутся в районе населенных пунктов Саке и Кибумба, в 20 километрах от Гомы.

https://ria.ru/20250107/gosdep-1992706729.html

https://ria.ru/20250125/kongo-1995499810.html

руанда

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уругвай

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в мире, руанда, южная африка, уругвай, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, происшествия