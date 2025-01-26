https://ria.ru/20250126/ogranicheniya-1995513192.html

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.01.2025

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:00:00+03:00

2025-01-26T08:00:00+03:00

2025-01-26T08:00:00+03:00

ижевск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация."В аэропорту Ижевск в 07.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250126/kazan-1995512182.html

ижевск

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2025

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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)