https://ria.ru/20250126/ogranicheniya-1995513192.html
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.01.2025
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:00:00+03:00
2025-01-26T08:00:00+03:00
2025-01-26T08:00:00+03:00
ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация."В аэропорту Ижевск в 07.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250126/kazan-1995512182.html
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ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты