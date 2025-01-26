https://ria.ru/20250126/ogranicheniya-1995511318.html

В аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения

В аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения - РИА Новости, 26.01.2025

В аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения

Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в аэропортах Казани и Ижевска для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T06:31:00+03:00

2025-01-26T06:31:00+03:00

2025-01-26T06:31:00+03:00

казань

ижевск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в аэропортах Казани и Ижевска для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); Казань (UWKD)", - сообщил представитель Росавиации. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250116/aeroporty-1993933704.html

казань

ижевск

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2025

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казань, ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации