https://ria.ru/20250126/ogranicheniya-1995511318.html
В аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения
В аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения - РИА Новости, 26.01.2025
В аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения
Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в аэропортах Казани и Ижевска для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T06:31:00+03:00
2025-01-26T06:31:00+03:00
2025-01-26T06:31:00+03:00
казань
ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Прием и выпуск воздушных судов временно ограничены в аэропортах Казани и Ижевска для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); Казань (UWKD)", - сообщил представитель Росавиации. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250116/aeroporty-1993933704.html
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казань, ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Казань, Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения
Росавиация: в аэропортах Казани и Ижевска ввели ограничения