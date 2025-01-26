https://ria.ru/20250126/ofis-1995573916.html

В офисе Зеленского высказались о "стодневном мирном плане" Трампа

В офисе Зеленского высказались о "стодневном мирном плане" Трампа - РИА Новости, 26.01.2025

В офисе Зеленского высказались о "стодневном мирном плане" Трампа

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает существование "100-дневных" планов урегулирования конфликта на Украине, о которых писали украинские СМИ. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:37:00+03:00

2025-01-26T17:37:00+03:00

2025-01-26T17:37:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

андрей ермак

владимир путин

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_756eaf8879e6f0cbc880ed84b6566c18.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает существование "100-дневных" планов урегулирования конфликта на Украине, о которых писали украинские СМИ. "Никаких "мирных планов" за "100 дней" из медиа не существует в реальности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило об обсуждении в политических кругах "100-дневного плана Трампа". По данным "Страны", документ был передан американской стороной европейским дипломатам, откуда попал на Украину. Согласно плану, президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и начать работу над урегулированием конфликта. Перемирие якобы должно быть установлено на Пасху, 20 апреля, после чего начнет работу международная мирная конференция, которая зафиксирует завершение конфликта к 9 мая. Согласно описываемому "Страной" документу, к концу лета на Украине пройдут парламентские и президентские выборы. Как утверждают украинские журналисты, по итогам конфликта Киев откажется от вступления в НАТО и от вошедших в состав РФ регионов, но сможет не признавать их суверенной российской территорией. При этом, заявляет "Страна", в случае отсутствия точек соприкосновения между Путиным и Трампом, работа над переговорами будет поставлена на паузу.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995544228.html

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995546958.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, андрей ермак, владимир путин, страна.ua, нато