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В офисе Зеленского высказались о "стодневном мирном плане" Трампа - РИА Новости, 26.01.2025
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17:37 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/ofis-1995573916.html
В офисе Зеленского высказались о "стодневном мирном плане" Трампа
В офисе Зеленского высказались о "стодневном мирном плане" Трампа - РИА Новости, 26.01.2025
В офисе Зеленского высказались о "стодневном мирном плане" Трампа
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает существование "100-дневных" планов урегулирования конфликта на Украине, о которых писали украинские СМИ. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:37:00+03:00
2025-01-26T17:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает существование "100-дневных" планов урегулирования конфликта на Украине, о которых писали украинские СМИ. "Никаких "мирных планов" за "100 дней" из медиа не существует в реальности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило об обсуждении в политических кругах "100-дневного плана Трампа". По данным "Страны", документ был передан американской стороной европейским дипломатам, откуда попал на Украину. Согласно плану, президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и начать работу над урегулированием конфликта. Перемирие якобы должно быть установлено на Пасху, 20 апреля, после чего начнет работу международная мирная конференция, которая зафиксирует завершение конфликта к 9 мая. Согласно описываемому "Страной" документу, к концу лета на Украине пройдут парламентские и президентские выборы. Как утверждают украинские журналисты, по итогам конфликта Киев откажется от вступления в НАТО и от вошедших в состав РФ регионов, но сможет не признавать их суверенной российской территорией. При этом, заявляет "Страна", в случае отсутствия точек соприкосновения между Путиным и Трампом, работа над переговорами будет поставлена на паузу.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995544228.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, андрей ермак, владимир путин, страна.ua, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Владимир Путин, Страна.ua, НАТО
В офисе Зеленского высказались о "стодневном мирном плане" Трампа

Ермак отрицает существование "стодневного" мирного плана Трампа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает существование "100-дневных" планов урегулирования конфликта на Украине, о которых писали украинские СМИ.
"Никаких "мирных планов" за "100 дней" из медиа не существует в реальности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Ермака.
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Лукашенко рассказал, как Зеленский "выкобенивался" на переговорах с Россией
Вчера, 13:20
Ранее в воскресенье украинское издание "Страна.ua" сообщило об обсуждении в политических кругах "100-дневного плана Трампа". По данным "Страны", документ был передан американской стороной европейским дипломатам, откуда попал на Украину. Согласно плану, президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и начать работу над урегулированием конфликта. Перемирие якобы должно быть установлено на Пасху, 20 апреля, после чего начнет работу международная мирная конференция, которая зафиксирует завершение конфликта к 9 мая. Согласно описываемому "Страной" документу, к концу лета на Украине пройдут парламентские и президентские выборы. Как утверждают украинские журналисты, по итогам конфликта Киев откажется от вступления в НАТО и от вошедших в состав РФ регионов, но сможет не признавать их суверенной российской территорией. При этом, заявляет "Страна", в случае отсутствия точек соприкосновения между Путиным и Трампом, работа над переговорами будет поставлена на паузу.
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Вчера, 13:54
 
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