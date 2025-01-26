https://ria.ru/20250126/obvineniya-1995509859.html
Экс-сотруднику СК предъявили обвинения по восьми статьям
Экс-сотруднику СК предъявили обвинения по восьми статьям - РИА Новости, 26.01.2025
Экс-сотруднику СК предъявили обвинения по восьми статьям
Следствие инкриминирует бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России Александру Кирееву совершение преступлений и подготовку к ним по... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T05:43:00+03:00
2025-01-26T05:43:00+03:00
2025-01-26T05:43:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следствие инкриминирует бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России Александру Кирееву совершение преступлений и подготовку к ним по восьми статьям УК, в их числе мошенничество, лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Киреев является обвиняемым по следующим статьям: организация преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ), три эпизода покушения на особо крупные взятки (часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 290 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере и покушение на него (часть 4 статьи 159 УК РФ и часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), четыре эпизода привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 299 УК РФ), четыре эпизода заведомо незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под стражей (часть 3 статьи 301 УК РФ), фальсификация доказательств по уголовному делу (часть 3 статьи 303 УК РФ) и заведомо ложные показания (часть 2 статьи 307 УК РФ). Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, его дело по существу рассматривает Хорошевский райсуд. Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ к Кирееву и его родственникам обратил в доход государства квартиры, парковочные места и денежные средства в размере 26 миллионов рублей, взысканные солидарно. Родные Киреева подали жалобу на решение, которую рассмотрит Мосгорсуд.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
Экс-сотруднику СК предъявили обвинения по восьми статьям
Экс-сотрудника СК Киреева обвиняют во взятках, мошенничестве и создании ОПГ