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ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов за сутки - РИА Новости, 26.01.2025
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ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов за сутки - РИА Новости, 26.01.2025
ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 80 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:47:00+03:00
2025-01-26T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
грайворон
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 80 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в восьми районах области подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 81 снаряд и совершены атаки 51 беспилотником, из них 19 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, двух зданиях предприятий, двух коммерческих объектах и 5 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая выпущено 58 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 беспилотников", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 7 населенным пунктам выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки с помощью 8 беспилотников. Над Валуйским, Губкинским и Яковлевским округами сбиты 6 беспилотников. В Волоконовском районе два хутора подверглись обстрелам с применением 5 снарядов и атакам 3 БПЛА. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 4 боеприпаса, и нанесены удары 13 беспилотниками. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Чураево и хутору Марьино произведено 4 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 8 снарядов, и совершены атаки 11 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250126/vsu-1995526904.html
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белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 81 снаряд

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 80 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в восьми районах области подверглись ударам со стороны Украины. Был выпущен 81 снаряд и совершены атаки 51 беспилотником, из них 19 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 12 частных домовладениях, двух зданиях предприятий, двух коммерческих объектах и 5 транспортных средствах.
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"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая выпущено 58 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 7 населенным пунктам выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки с помощью 8 беспилотников. Над Валуйским, Губкинским и Яковлевским округами сбиты 6 беспилотников. В Волоконовском районе два хутора подверглись обстрелам с применением 5 снарядов и атакам 3 БПЛА. В Краснояружском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 4 боеприпаса, и нанесены удары 13 беспилотниками.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Чураево и хутору Марьино произведено 4 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 8 снарядов, и совершены атаки 11 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаГрайворонВячеслав ГладковПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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