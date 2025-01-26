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ВСУ обстреляли деревню в Курской области - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:28 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/obstrel-1995589443.html
ВСУ обстреляли деревню в Курской области
ВСУ обстреляли деревню в Курской области - РИА Новости, 26.01.2025
ВСУ обстреляли деревню в Курской области
Деревня Гирьи в Курской области подверглась украинскому обстрелу, пострадавших нет, четыре жилых дома получили повреждения, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:28:00+03:00
2025-01-26T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
александр хинштейн
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Деревня Гирьи в Курской области подверглась украинскому обстрелу, пострадавших нет, четыре жилых дома получили повреждения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. &quot;Очередное преступление украинской хунты на Курской земле. Сегодня нацисты совершили обстрел деревни Гирьи Беловского района. Пострадавших, слава Богу, нет. В результате ударов четыре жилых дома получили повреждения. Во всех них выбиты окна, в двух домах повреждены крыши. Также пострадало несколько хозпостроек и гаражей&quot;, — написал он.Врио губернатора отметил, что деревня Гирьи входит в "серую зону", но, тем не менее, глава Беловского района выехал на место и осмотрел повреждения. Хинштейн подчеркнул, что во всех домах в ближайшее время закроют тепловой контур. Кроме того, жителям предложили провести силами органов власти капитальный ремонт домов, либо получить сертификат на новое жилье, так как деревня входит в список населенных пунктов для бескомиссионной выдачи сертификатов. "В очередной раз убедительно обращаюсь ко всем жителям приграничья! Пожалуйста, не возвращайтесь в "серую зону"! Там до сих пор, несмотря на работу наших Вооруженных сил, сохраняется угроза со стороны украинской хунты! Со своей стороны мы готовы повторно организовать временное перемещение всех жителей в безопасные районы. Жизнь и здоровье людей - самая главная ценность для нас", — добавил врио главы региона.
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россия, курская область, александр хинштейн, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли деревню в Курской области

Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, никто не пострадал

© Фото : пресс-служба врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела деревни Гирьи Беловского района Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела деревни Гирьи Беловского района Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : пресс-служба врио губернатора Курской области
Последствия обстрела деревни Гирьи Беловского района Курской области со стороны ВСУ
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Деревня Гирьи в Курской области подверглась украинскому обстрелу, пострадавших нет, четыре жилых дома получили повреждения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«

"Очередное преступление украинской хунты на Курской земле. Сегодня нацисты совершили обстрел деревни Гирьи Беловского района. Пострадавших, слава Богу, нет. В результате ударов четыре жилых дома получили повреждения. Во всех них выбиты окна, в двух домах повреждены крыши. Также пострадало несколько хозпостроек и гаражей", — написал он.

Врио губернатора отметил, что деревня Гирьи входит в "серую зону", но, тем не менее, глава Беловского района выехал на место и осмотрел повреждения. Хинштейн подчеркнул, что во всех домах в ближайшее время закроют тепловой контур. Кроме того, жителям предложили провести силами органов власти капитальный ремонт домов, либо получить сертификат на новое жилье, так как деревня входит в список населенных пунктов для бескомиссионной выдачи сертификатов.
"В очередной раз убедительно обращаюсь ко всем жителям приграничья! Пожалуйста, не возвращайтесь в "серую зону"! Там до сих пор, несмотря на работу наших Вооруженных сил, сохраняется угроза со стороны украинской хунты! Со своей стороны мы готовы повторно организовать временное перемещение всех жителей в безопасные районы. Жизнь и здоровье людей - самая главная ценность для нас", — добавил врио главы региона.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАлександр ХинштейнПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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