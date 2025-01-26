https://ria.ru/20250126/nato-1995582963.html
В Греции прервали пассажирские перевозки из-за натовской бронетехники
В Греции прервали пассажирские перевозки из-за натовской бронетехники - РИА Новости, 26.01.2025
В Греции прервали пассажирские перевозки из-за натовской бронетехники
Пассажирские перевозки на железной дороге Александруполис — Орменио на севере Греции были прерваны на пять дней из-за перевозки сотен единиц "натовской"... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T19:16:00+03:00
2025-01-26T19:16:00+03:00
2025-01-26T23:43:00+03:00
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АФИНЫ, 26 янв — РИА Новости. Пассажирские перевозки на железной дороге Александруполис — Орменио на севере Греции были прерваны на пять дней из-за перевозки сотен единиц "натовской" бронетехники в Восточную Европу, сообщил портал pronews.gr. Портал опубликовал видео перевозки на поезде 67 бронемашин. Греческая железнодорожная компания Hellenic Train сообщила 20 января, что с 21 января по 25 января обслуживание пассажиров на линии Александруполис - Орменио - Орестиада будет прервано в связи с перевозкой "коммерческих грузов". "Для удобства пассажиров в указанный период по маршрутам будут курсировать автобусы", — сообщила компания.Выяснилось, что "коммерческие грузы" — это большое количество военной техники. Через порт Александруполис последние годы идут военные грузы и бронетехника в Восточную Европу и на Украину. По железной дороге грузы идут в Орменио на границе с Болгарией. "Американская миссия на пять дней перекрыла линию Орменио-Александруполис. Железные дороги работают только для того, чтобы перебросить бронетехнику в Северную Европу. Местные жители столкнулись с необычной картиной, ведь линия использовалась исключительно для перевозки военных материалов, что вызвало вопросы и беспокойство", — пишет портал.По его словам, не было адекватных объяснений прекращения пассажирских перевозок. "Приостановка работы линии является частью подготовки к учениям Steadfast Dart 2025 — крупнейшим учениям НАТО в Восточной Европе и на Балканах. В рамках этой операции сотни бронетранспортеров были переброшены из Александруполиса в Северную Европу, усилив военные силы Альянса вблизи границы с Украиной. Учения, включающие наземные, воздушные, морские и десантные операции, проводятся в Греции, Румынии и Болгарии при участии девяти стран-союзников", — пишет Pronews."Это первое крупномасштабное испытание Сил быстрого реагирования НАТО, направленное на оценку скорости и эффективности развертывания войск для решения задач в Юго-Восточной Европе. Александруполис играет ключевую роль и стал центром операций НАТО, поскольку его порт используется для высадки войск и техники, отправляемых в Восточную Европу", — отмечает портал.Он напоминает, что растущее участие Греции в операциях НАТО вызывает серьезную обеспокоенность относительно ее роли в международных геополитических событиях и национальной безопасности. Учения Steadfast Dart 2025 продлятся до 26 февраля. Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской спецоперации. Значительная часть западного вооружения транспортируется на Украину через греческий порт Александруполис. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что порты Греции, особенно Александруполис, превратились в ключевой узел международных перевозок на Украину. Сейчас Греция, являясь частью важного транзитного направления НАТО, продолжает массовую отправку боеприпасов и оружия на Украину, при этом, как отмечают СМИ, подробности поддержки киевского режима руководством страны замалчиваются.
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https://ria.ru/20241108/tirnavos-1982564790.html
https://ria.ru/20241231/posol-1992170927.html
https://ria.ru/20250125/glava-1995483619.html
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в мире, греция, украина, восточная европа, кириакос мицотакис, нато
В мире, Греция, Украина, Восточная Европа, Кириакос Мицотакис, НАТО
В Греции прервали пассажирские перевозки из-за натовской бронетехники
Pronews: железная дорога на севере Греции 5 дней перевозила бронетехнику НАТО