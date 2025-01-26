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Косачев высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
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08:48 26.01.2025 (обновлено: 08:49 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/nablyudateli-1995515787.html
Косачев высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в Белоруссии
Косачев высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Косачев высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в Белоруссии
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ утратило объективность, отсутствие их наблюдателей на выборах президента Белоруссии никак не... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:48:00+03:00
2025-01-26T08:49:00+03:00
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белоруссия
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минск
константин косачев
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обсе
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ утратило объективность, отсутствие их наблюдателей на выборах президента Белоруссии никак не помешает волеизъявлению народа страны, заявил журналистам сенатор Совета Федерации РФ, координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в стране Константин Косачев. "Ни одна миссия наблюдения, конечно же, не имеет права на монополию наблюдения за выборами. Эту монополию пытались себе присвоить наши западные соседи, выдавая БДИПЧ ОБСЕ чуть ли не за единственную инстанцию, которая имеет право оценивать выборы. Это совершенно точно не так… То есть, с моей точки зрения, БДИПЧ ОБСЕ утратило свою репутацию независимого объективного наблюдателя", - сказал Косачев журналистам по итогам посещения одного из избирательных участков в Минске. Он подчеркнул, что в Межпарламентской ассамблее СНГ уже создан институт мониторинга демократических процессов, он активно помогает миссии наблюдателей на выборах в Белоруссии. "БДИПЧ ОБСЕ, что называется, осталось в стороне от этого процесса. Это никоим образом не мешает тому, что здесь происходит. И никоим образом не лишает легитимности сам процесс выборов президента Республики Беларусь", - заключил сенатор.
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в мире, белоруссия, россия, минск, константин косачев, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, снг, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Константин Косачев, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, СНГ, Выборы президента Белоруссии — 2025
Косачев высказался об отсутствии наблюдателей ОБСЕ на выборах в Белоруссии

Сенатор Косачев: БДИПЧ ОБСЕ утратило репутацию объективного наблюдателя

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ утратило объективность, отсутствие их наблюдателей на выборах президента Белоруссии никак не помешает волеизъявлению народа страны, заявил журналистам сенатор Совета Федерации РФ, координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в стране Константин Косачев.
"Ни одна миссия наблюдения, конечно же, не имеет права на монополию наблюдения за выборами. Эту монополию пытались себе присвоить наши западные соседи, выдавая БДИПЧ ОБСЕ чуть ли не за единственную инстанцию, которая имеет право оценивать выборы. Это совершенно точно не так… То есть, с моей точки зрения, БДИПЧ ОБСЕ утратило свою репутацию независимого объективного наблюдателя", - сказал Косачев журналистам по итогам посещения одного из избирательных участков в Минске.
Он подчеркнул, что в Межпарламентской ассамблее СНГ уже создан институт мониторинга демократических процессов, он активно помогает миссии наблюдателей на выборах в Белоруссии.
"БДИПЧ ОБСЕ, что называется, осталось в стороне от этого процесса. Это никоим образом не мешает тому, что здесь происходит. И никоим образом не лишает легитимности сам процесс выборов президента Республики Беларусь", - заключил сенатор.
Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Вчера, 16:13
 
В миреБелоруссияРоссияМинскКонстантин КосачевБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕСНГВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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