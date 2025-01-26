https://ria.ru/20250126/moskva-1995745339.html

В Москве завершен ремонт 3 домов, построенных в разных архитектурных стилях

В Москве завершен ремонт 3 домов, построенных в разных архитектурных стилях - РИА Новости, 27.01.2025

В Москве завершен ремонт 3 домов, построенных в разных архитектурных стилях

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт трех жилых домов, построенных в стилях брутализм, авангардизм и модернизм,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-26T13:49:00+03:00

2025-01-26T13:49:00+03:00

2025-01-27T16:50:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569386575_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7efea5dfeacb3b9e17e2dc94dc93540.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт трех жилых домов, построенных в стилях брутализм, авангардизм и модернизм, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт трех жилых домов, построенных в стилях брутализм, авангардизм и модернизм... вернули былой облик домам в Чертанове Северном, на Беговой улице и Тверском бульваре", - говорится в сообщении. Отмечается, что здания не только стали символами своего времени, но и продолжают вдохновлять современное архитектурное мышление, домам вернули былой облик.

https://ria.ru/20250124/moskva-1995319083.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы