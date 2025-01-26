https://ria.ru/20250126/moskva-1995745339.html
В Москве завершен ремонт 3 домов, построенных в разных архитектурных стилях
В Москве завершен ремонт 3 домов, построенных в разных архитектурных стилях - РИА Новости, 27.01.2025
В Москве завершен ремонт 3 домов, построенных в разных архитектурных стилях
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт трех жилых домов, построенных в стилях брутализм, авангардизм и модернизм,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-26T13:49:00+03:00
2025-01-26T13:49:00+03:00
2025-01-27T16:50:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт трех жилых домов, построенных в стилях брутализм, авангардизм и модернизм, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили капитальный ремонт трех жилых домов, построенных в стилях брутализм, авангардизм и модернизм... вернули былой облик домам в Чертанове Северном, на Беговой улице и Тверском бульваре", - говорится в сообщении. Отмечается, что здания не только стали символами своего времени, но и продолжают вдохновлять современное архитектурное мышление, домам вернули былой облик.
https://ria.ru/20250124/moskva-1995319083.html
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве завершен ремонт 3 домов, построенных в разных архитектурных стилях
В Москве завершился капремонт 3 домов, построенных в разных архитектурных стилях