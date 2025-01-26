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Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована на 2025 год - РИА Новости, 27.01.2025
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15:06 26.01.2025 (обновлено: 16:45 27.01.2025)
https://ria.ru/20250126/moskva-1995743223.html
Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована на 2025 год
Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована на 2025 год - РИА Новости, 27.01.2025
Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована на 2025 год
Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-26T15:06:00+03:00
2025-01-27T16:45:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2025 году город планирует провести реабилитацию 19 водоемов. В планах также благоустройство территорий возле станций метро, МЦК и МЦД, дворов и ремонт подъездов", - говорится в сообщении. Также в планах на этот год — комплексные или текущие работы почти в 2,4 тысячи дворов, специалисты приведут в порядок 16,7 тысячи подъездов, установят 250 подъемных платформ для маломобильных граждан. "На 2025 год запланировано благоустройство территорий рядом с 51 транспортным объектом общей площадью 347,2 гектара. Комфортными сделают общественные пространства и улицы возле четырех станций Московского метрополитена, 10 станций МЦД, трех транспортных узлов и других объектов", - отмечается в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована на 2025 год

Правительство Москвы проведет в 2025 году реабилитацию 19 водных объектов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году город планирует провести реабилитацию 19 водоемов. В планах также благоустройство территорий возле станций метро, МЦК и МЦД, дворов и ремонт подъездов", - говорится в сообщении.
Также в планах на этот год — комплексные или текущие работы почти в 2,4 тысячи дворов, специалисты приведут в порядок 16,7 тысячи подъездов, установят 250 подъемных платформ для маломобильных граждан.
"На 2025 год запланировано благоустройство территорий рядом с 51 транспортным объектом общей площадью 347,2 гектара. Комфортными сделают общественные пространства и улицы возле четырех станций Московского метрополитена, 10 станций МЦД, трех транспортных узлов и других объектов", - отмечается в сообщении.
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