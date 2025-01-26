https://ria.ru/20250126/moskva-1995743223.html

Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована на 2025 год

Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована на 2025 год - РИА Новости, 27.01.2025

Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована на 2025 год

Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-26T15:06:00+03:00

2025-01-26T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Реабилитация 19 водных объектов в Москве запланирована в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В 2025 году город планирует провести реабилитацию 19 водоемов. В планах также благоустройство территорий возле станций метро, МЦК и МЦД, дворов и ремонт подъездов", - говорится в сообщении. Также в планах на этот год — комплексные или текущие работы почти в 2,4 тысячи дворов, специалисты приведут в порядок 16,7 тысячи подъездов, установят 250 подъемных платформ для маломобильных граждан. "На 2025 год запланировано благоустройство территорий рядом с 51 транспортным объектом общей площадью 347,2 гектара. Комфортными сделают общественные пространства и улицы возле четырех станций Московского метрополитена, 10 станций МЦД, трех транспортных узлов и других объектов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250125/moskva-1995462257.html

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