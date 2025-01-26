https://ria.ru/20250126/moskva-1995511191.html

В Москве арестовали матерившегося британца Джонсона

В Москве арестовали матерившегося британца Джонсона - РИА Новости, 26.01.2025

В Москве арестовали матерившегося британца Джонсона

Басманный суд Москвы арестовал подданного Великобритании на пять суток за мат на улице, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T06:27:00+03:00

2025-01-26T06:27:00+03:00

2025-01-26T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал подданного Великобритании на пять суток за мат на улице, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как утверждается в документах, британец по фамилии Джонсон, приехавший в Россию по туристической визе, совершил мелкое хулиганство. "Выражался нецензурной бранью, на замечания граждан не реагировал, продолжая демонстративно нарушать общественный порядок и выражаться нецензурной бранью", — говорится в административном протоколе. В суде Джонсон заявил, что гулял с невестой и ничего подобного не совершал. Кроме того, утверждает его адвокат, британец даже не владеет русским языком. При этом свидетелей, на которых ссылались полицейские, не допрашивали, а их объяснения к материалам не приобщили, отметил защитник.Тем не менее Басманный суд встал на сторону правоохранителей и 24 января назначил Джонсону наказание в виде административного ареста на пять суток.

https://ria.ru/20250123/arest-1995223841.html

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