https://ria.ru/20250126/moldaviya-1995592145.html

Вице-премьер Молдавии предрек энергетическую катастрофу в Приднестровье

Вице-премьер Молдавии предрек энергетическую катастрофу в Приднестровье - РИА Новости, 26.01.2025

Вице-премьер Молдавии предрек энергетическую катастрофу в Приднестровье

Через 10-15 дней в Приднестровье закончатся все запасы газа и угля, поэтому энергетический кризис превратится в катастрофическую ситуацию, заявил вице-премьер... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T21:00:00+03:00

2025-01-26T21:00:00+03:00

2025-01-26T21:00:00+03:00

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

молдовагаз

газпром

природный газ

транзит газа через украину

энергетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995269880_341:602:2912:2048_1920x0_80_0_0_fd7eacd4f5fb64c17b413909d6392d14.jpg

КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Через 10-15 дней в Приднестровье закончатся все запасы газа и угля, поэтому энергетический кризис превратится в катастрофическую ситуацию, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в эфире телеканала Moldova 1. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. "Кишинев должен с внешними партнерами найти как можно быстрее решение этой ситуации. Через неделю там закончится газ, на 10-15 дней хватит угля для производства электроэнергии, после этого ситуация будет не кризисной, а катастрофической. Убытки несут и экономические агенты из-за простоя предприятий", - заявил Серебрян. По его словам, контакты ведутся между компаниями, которые вовлечены в проблему импорта газа и энергоресурсов. Серебрян отметил, что краткосрочным решением может быть использование угля для производства электроэнергии. Он полагает, что основной задачей обеих сторон должен быть поиск источников поставок газа. "Ситуация меняется не по дням, а по часам. Мы следим не только за тем, что происходит в Тирасполе, но и за заявлениями в регионе", - подчеркнул Серебрян. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250126/pridnestrove-1995558102.html

https://ria.ru/20250126/tiraspol-1995584135.html

https://ria.ru/20250124/rechan-1995398914.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, молдовагаз, газпром, природный газ, транзит газа через украину, энергетика, экономика