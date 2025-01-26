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Вице-премьер Молдавии предрек энергетическую катастрофу в Приднестровье - РИА Новости, 26.01.2025
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21:00 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/moldaviya-1995592145.html
Вице-премьер Молдавии предрек энергетическую катастрофу в Приднестровье
Вице-премьер Молдавии предрек энергетическую катастрофу в Приднестровье - РИА Новости, 26.01.2025
Вице-премьер Молдавии предрек энергетическую катастрофу в Приднестровье
Через 10-15 дней в Приднестровье закончатся все запасы газа и угля, поэтому энергетический кризис превратится в катастрофическую ситуацию, заявил вице-премьер... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T21:00:00+03:00
2025-01-26T21:00:00+03:00
в мире
молдавия
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молдовагаз
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природный газ
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энергетика
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Через 10-15 дней в Приднестровье закончатся все запасы газа и угля, поэтому энергетический кризис превратится в катастрофическую ситуацию, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в эфире телеканала Moldova 1. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. "Кишинев должен с внешними партнерами найти как можно быстрее решение этой ситуации. Через неделю там закончится газ, на 10-15 дней хватит угля для производства электроэнергии, после этого ситуация будет не кризисной, а катастрофической. Убытки несут и экономические агенты из-за простоя предприятий", - заявил Серебрян. По его словам, контакты ведутся между компаниями, которые вовлечены в проблему импорта газа и энергоресурсов. Серебрян отметил, что краткосрочным решением может быть использование угля для производства электроэнергии. Он полагает, что основной задачей обеих сторон должен быть поиск источников поставок газа. "Ситуация меняется не по дням, а по часам. Мы следим не только за тем, что происходит в Тирасполе, но и за заявлениями в регионе", - подчеркнул Серебрян. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250126/pridnestrove-1995558102.html
https://ria.ru/20250126/tiraspol-1995584135.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, молдовагаз, газпром, природный газ, транзит газа через украину, энергетика, экономика
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Молдовагаз, Газпром, Природный газ, транзит газа через Украину, Энергетика, Экономика
Вице-премьер Молдавии предрек энергетическую катастрофу в Приднестровье

Вице-премьер Молдавии предрек энергетическую катастрофу в ПМР через 10-15 дней

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Через 10-15 дней в Приднестровье закончатся все запасы газа и угля, поэтому энергетический кризис превратится в катастрофическую ситуацию, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в эфире телеканала Moldova 1.
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Приднестровье пенсионер пытался согреть дом утюгом
Вчера, 15:30
"Кишинев должен с внешними партнерами найти как можно быстрее решение этой ситуации. Через неделю там закончится газ, на 10-15 дней хватит угля для производства электроэнергии, после этого ситуация будет не кризисной, а катастрофической. Убытки несут и экономические агенты из-за простоя предприятий", - заявил Серебрян.
По его словам, контакты ведутся между компаниями, которые вовлечены в проблему импорта газа и энергоресурсов. Серебрян отметил, что краткосрочным решением может быть использование угля для производства электроэнергии. Он полагает, что основной задачей обеих сторон должен быть поиск источников поставок газа.
"Ситуация меняется не по дням, а по часам. Мы следим не только за тем, что происходит в Тирасполе, но и за заявлениями в регионе", - подчеркнул Серебрян.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Молдавии призвали Тирасполь согласиться с вариантом решения энергокризиса
Вчера, 19:29
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Речан предложил "Газпрому" поставлять газ в ПМР по действующему контракту
24 января, 20:21
 
В миреМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдовагазГазпромПриродный газтранзит газа через УкраинуЭнергетикаЭкономика
 
 
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