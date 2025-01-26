https://ria.ru/20250126/moldavija-1995577610.html

В молдавской оппозиции заявили, что Евросоюз укрепляет влияние в стране

В молдавской оппозиции заявили, что Евросоюз укрепляет влияние в стране - РИА Новости, 26.01.2025

В молдавской оппозиции заявили, что Евросоюз укрепляет влияние в стране

Евросоюз оказывает Молдавии помощь в "борьбе с дезинформацией", укрепляя свое влияние в республике, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T18:26:00+03:00

2025-01-26T18:26:00+03:00

2025-01-26T18:26:00+03:00

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евросоюз

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КИШИНЕВ, 26 янв- РИА Новости. Евросоюз оказывает Молдавии помощь в "борьбе с дезинформацией", укрепляя свое влияние в республике, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале."Под красивым лозунгом "борьба с дезинформацией" Европейский союз не просто сотрудничает с нынешней властью, но фактически диктует свои условия. На первый взгляд это может показаться заботой, но реальность такова: ЕС все более открыто укрепляет свое влияние в нашей стране", - написал Лунгу.По его словам, вместо поддержки реальных нужд граждан — ремонта больниц, школ, строительства дорог и снижения тарифов — в приоритете программы, направленные на борьбу с мифическими "информационными угрозами". "Партия "Действие и солидарность" вместо того, чтобы защищать интересы граждан, активно подыгрывает внешним партнерам. Техническая помощь от ЕС превращается в инструмент контроля, а независимость страны — в условность. В этом году планируется внедрение паспортов по стандартам ЕС, что уже само по себе выглядит как шаг к полному подчинению", - отмечает политик. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250126/moldavija-1995550969.html

https://ria.ru/20250111/moldavija-1993259613.html

https://ria.ru/20250112/moldavija-1993368083.html

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в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз