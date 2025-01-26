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В молдавской оппозиции заявили, что Евросоюз укрепляет влияние в стране - РИА Новости, 26.01.2025
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18:26 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/moldavija-1995577610.html
В молдавской оппозиции заявили, что Евросоюз укрепляет влияние в стране
В молдавской оппозиции заявили, что Евросоюз укрепляет влияние в стране - РИА Новости, 26.01.2025
В молдавской оппозиции заявили, что Евросоюз укрепляет влияние в стране
Евросоюз оказывает Молдавии помощь в "борьбе с дезинформацией", укрепляя свое влияние в республике, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T18:26:00+03:00
2025-01-26T18:26:00+03:00
в мире
молдавия
украина
киев
евросоюз
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КИШИНЕВ, 26 янв- РИА Новости. Евросоюз оказывает Молдавии помощь в "борьбе с дезинформацией", укрепляя свое влияние в республике, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.&quot;Под красивым лозунгом &quot;борьба с дезинформацией&quot; Европейский союз не просто сотрудничает с нынешней властью, но фактически диктует свои условия. На первый взгляд это может показаться заботой, но реальность такова: ЕС все более открыто укрепляет свое влияние в нашей стране&quot;, - написал Лунгу.По его словам, вместо поддержки реальных нужд граждан — ремонта больниц, школ, строительства дорог и снижения тарифов — в приоритете программы, направленные на борьбу с мифическими "информационными угрозами". "Партия "Действие и солидарность" вместо того, чтобы защищать интересы граждан, активно подыгрывает внешним партнерам. Техническая помощь от ЕС превращается в инструмент контроля, а независимость страны — в условность. В этом году планируется внедрение паспортов по стандартам ЕС, что уже само по себе выглядит как шаг к полному подчинению", - отмечает политик. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20250126/moldavija-1995550969.html
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в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Евросоюз
В молдавской оппозиции заявили, что Евросоюз укрепляет влияние в стране

Политик Лунгу: ЕС в рамках борьбы с дезинформацией диктует Молдавии свои условия

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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КИШИНЕВ, 26 янв- РИА Новости. Евросоюз оказывает Молдавии помощь в "борьбе с дезинформацией", укрепляя свое влияние в республике, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.
«

"Под красивым лозунгом "борьба с дезинформацией" Европейский союз не просто сотрудничает с нынешней властью, но фактически диктует свои условия. На первый взгляд это может показаться заботой, но реальность такова: ЕС все более открыто укрепляет свое влияние в нашей стране", - написал Лунгу.

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ЕС и НАТО спонсируют цензуру в Молдавии, заявили в парламенте
Вчера, 14:42
По его словам, вместо поддержки реальных нужд граждан — ремонта больниц, школ, строительства дорог и снижения тарифов — в приоритете программы, направленные на борьбу с мифическими "информационными угрозами".
«
"Партия "Действие и солидарность" вместо того, чтобы защищать интересы граждан, активно подыгрывает внешним партнерам. Техническая помощь от ЕС превращается в инструмент контроля, а независимость страны — в условность. В этом году планируется внедрение паспортов по стандартам ЕС, что уже само по себе выглядит как шаг к полному подчинению", - отмечает политик.
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В Молдавии прокомментировали попытки ЕС решить энергокризис
11 января, 14:46
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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12 января, 18:17
 
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