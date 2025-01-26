https://ria.ru/20250126/moldavija-1995550969.html

ЕС и НАТО спонсируют цензуру в Молдавии, заявили в парламенте

ЕС и НАТО спонсируют цензуру в Молдавии, заявили в парламенте - РИА Новости, 26.01.2025

ЕС и НАТО спонсируют цензуру в Молдавии, заявили в парламенте

Евросоюз и НАТО вмешиваются во внутренние дела Молдавии и спонсируют введение цензуры в республике, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:42:00+03:00

2025-01-26T14:42:00+03:00

2025-01-26T14:42:00+03:00

в мире

василий боля

московский комсомолец

евросоюз

молдавия

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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Евросоюз и НАТО вмешиваются во внутренние дела Молдавии и спонсируют введение цензуры в республике, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "ЕС продолжит спонсировать цензуру в Молдавии. В Брюсселе анонсировали создание информационного центра в Молдавии для "противостоянии российским агрессивным кампаниям в интернет-среде". Ранее власти Дании объявили о намерении выделить Молдове 1,4 миллиона долларов через программу ПРООН, совместно финансируемую Норвегией, Швецией и Канадой. Я не устану повторять, что страны ЕС и НАТО таким образом вмешиваются во внутренние дела Молдавии", - написал Боля в своем Telegram-канале. По словам депутата, подобные инициативы Евросоюза нарушают европейские ценности. "Если другие страны откроют в Молдавии центры для "противостояния западным агрессивным кампаниям в интернет-среде", то ЕС и США резко начнут защищать принцип невмешательства и будут вводить санкции, демонстрируя нам двойные стандарты. Инициативы партнёров не помогут их ставленникам победить на выборах", - пояснил Боля. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.

https://ria.ru/20250126/moldaviya-1995544406.html

https://ria.ru/20240510/tauber-1945122319.html

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в мире, василий боля, московский комсомолец, евросоюз, молдавия