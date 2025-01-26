ЕС и НАТО спонсируют цензуру в Молдавии, заявили в парламенте
Депутат Боля: ЕС и НАТО спонсируют введение цензуры в Молдавии
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Василий Боля . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Евросоюз и НАТО вмешиваются во внутренние дела Молдавии и спонсируют введение цензуры в республике, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"ЕС продолжит спонсировать цензуру в Молдавии. В Брюсселе анонсировали создание информационного центра в Молдавии для "противостоянии российским агрессивным кампаниям в интернет-среде". Ранее власти Дании объявили о намерении выделить Молдове 1,4 миллиона долларов через программу ПРООН, совместно финансируемую Норвегией, Швецией и Канадой. Я не устану повторять, что страны ЕС и НАТО таким образом вмешиваются во внутренние дела Молдавии", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По словам депутата, подобные инициативы Евросоюза нарушают европейские ценности.
"Если другие страны откроют в Молдавии центры для "противостояния западным агрессивным кампаниям в интернет-среде", то ЕС и США резко начнут защищать принцип невмешательства и будут вводить санкции, демонстрируя нам двойные стандарты. Инициативы партнёров не помогут их ставленникам победить на выборах", - пояснил Боля.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
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