Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 26.01.2025 (обновлено: 18:39 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/minoborony-1995569584.html
ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР
ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР - РИА Новости, 26.01.2025
ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:01:00+03:00
2025-01-26T18:39:00+03:00
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995578813_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5fa1ae042f42717a2f2e3b29f07d4c1.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.По информации Минобороны, за минувшие сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.ВСУ потеряли в этих боях:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские флаги в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР
Российские флаги в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР
2025-01-26T17:01
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995578813_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ddc1776ef253de1d6c6f44323ee62374.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили поселок Великая Новоселка в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Великую Новоселку ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили Великую Новоселку ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Великую Новоселку ДНР

Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.

По информации Минобороны, за минувшие сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.
ВСУ потеряли в этих боях:
  • около 150 военнослужащих;
  • танк;
  • боевую бронемашину;
  • три автомобиля;
  • четыре орудия полевой артиллерии, из них одно натовского производства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала