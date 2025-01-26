ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили поселок Великая Новоселка в ДНР
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Великую Новоселку ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Великую Новоселку ДНР
Великая Новоселка — поселок городского типа на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. Освобождение Великой Новоселки позволяет обезопасить юго-западные границы ДНР.
По информации Минобороны, за минувшие сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.
ВСУ потеряли в этих боях:
- около 150 военнослужащих;
- танк;
- боевую бронемашину;
- три автомобиля;
- четыре орудия полевой артиллерии, из них одно натовского производства.
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