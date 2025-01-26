https://ria.ru/20250126/minoborony-1995569584.html

ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР

ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР - РИА Новости, 26.01.2025

ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:01:00+03:00

2025-01-26T17:01:00+03:00

2025-01-26T18:39:00+03:00

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.По информации Минобороны, за минувшие сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.ВСУ потеряли в этих боях:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Российские флаги в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР Российские флаги в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР 2025-01-26T17:01 true PT0M38S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)