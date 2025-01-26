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"Север" нанес поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:05 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/minoborony-1995563584.html
"Север" нанес поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области
"Север" нанес поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 26.01.2025
"Север" нанес поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области
Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 20 приграничных населённых пунктов Курской области, следует... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:05:00+03:00
2025-01-26T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 20 приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 21 населённого пункта в Курской области, а также шести в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, мино райола
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Мино Райола
"Север" нанес поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области

Минобороны: бойцы "Севера" поразили 12 бригад ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 20 приграничных населённых пунктов Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сводке.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 21 населённого пункта в Курской области, а также шести в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМино Райола
 
 
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