https://ria.ru/20250126/minoborony-1995561404.html

Потери ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек

Потери ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек - РИА Новости, 26.01.2025

Потери ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек

Потери ВСУ со времени вторжения в Курскую область превысили 55 тысяч человек, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:48:00+03:00

2025-01-26T15:48:00+03:00

2025-01-26T16:14:00+03:00

россия

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Потери ВСУ со времени вторжения в Курскую область превысили 55 тысяч человек, сообщило Минобороны."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55000 военнослужащих", — говорится в сводке.Кроме того, украинская армия лишилась:За минувшие сутки потери противника составили более 180 солдат, американская БМП Bradley, четыре боевые бронемашины, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, две буксируемые гаубицы, миномет, три станции РЭБ.Уничтожены также два пункта управления дронами и склад боеприпасов.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250126/kurskaya-1995546048.html

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф