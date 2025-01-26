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Потери ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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15:48 26.01.2025 (обновлено: 16:14 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/minoborony-1995561404.html
Потери ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек
Потери ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек - РИА Новости, 26.01.2025
Потери ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек
Потери ВСУ со времени вторжения в Курскую область превысили 55 тысяч человек, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:48:00+03:00
2025-01-26T16:14:00+03:00
россия
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Потери ВСУ со времени вторжения в Курскую область превысили 55 тысяч человек, сообщило Минобороны."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55000 военнослужащих", — говорится в сводке.Кроме того, украинская армия лишилась:За минувшие сутки потери противника составили более 180 солдат, американская БМП Bradley, четыре боевые бронемашины, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, две буксируемые гаубицы, миномет, три станции РЭБ.Уничтожены также два пункта управления дронами и склад боеприпасов.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250126/kurskaya-1995546048.html
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Потери ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек

ВСУ потеряли более 180 солдат в Курской области и более 55 тысяч за все время

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Потери ВСУ со времени вторжения в Курскую область превысили 55 тысяч человек, сообщило Минобороны.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55000 военнослужащих", — говорится в сводке.
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Кроме того, украинская армия лишилась:
  • 319 танков;
  • 238 БМП;
  • 183 бронетранспортеров;
  • 1626 боевых бронированных машин;
  • 1639 автомобилей;
  • 392 артиллерийских орудий;
  • 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS;
  • 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • восьми транспортно-заряжающих машин;
  • 103 станции РЭБ;
  • 14 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • четырех РЛС ПВО;
  • 32 единиц инженерной и другой техники, в том числе 13 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.
За минувшие сутки потери противника составили более 180 солдат, американская БМП Bradley, четыре боевые бронемашины, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, две буксируемые гаубицы, миномет, три станции РЭБ.
Уничтожены также два пункта управления дронами и склад боеприпасов.
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Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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