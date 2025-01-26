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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районе Волчанска
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районе Волчанска - РИА Новости, 26.01.2025
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районе Волчанска
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:29:00+03:00
2025-01-26T15:29:00+03:00
2025-01-26T15:34:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, два автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в районе Волчанска
Минобороны: ВСУ потеряли до 40 человек в районе Волчанска в Харьковской области