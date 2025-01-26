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ВС России освободили Зеленое в ДНР - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 26.01.2025 (обновлено: 15:54 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/minoborony-1995557701.html
ВС России освободили Зеленое в ДНР
ВС России освободили Зеленое в ДНР - РИА Новости, 26.01.2025
ВС России освободили Зеленое в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Зеленое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:26:00+03:00
2025-01-26T15:54:00+03:00
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Зеленое в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах Срибного, Дзержинска, Новопавловки, Щербиновки, Андреевки и Новоелизаветовки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Зеленое в ДНР

Минобороны: ВС России освободили село Зеленое в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Зеленое в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Зеленое в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Зеленое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Зеленое в ДНР
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах Срибного, Дзержинска, Новопавловки, Щербиновки, Андреевки и Новоелизаветовки.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 650 солдат убитыми и ранеными;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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