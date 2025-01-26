https://ria.ru/20250126/minoborony-1995557701.html

ВС России освободили Зеленое в ДНР

ВС России освободили Зеленое в ДНР - РИА Новости, 26.01.2025

ВС России освободили Зеленое в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Зеленое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:26:00+03:00

2025-01-26T15:26:00+03:00

2025-01-26T15:54:00+03:00

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Зеленое в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах Срибного, Дзержинска, Новопавловки, Щербиновки, Андреевки и Новоелизаветовки.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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2025

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)