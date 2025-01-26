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Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 26.01.2025
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05:17 26.01.2025 (обновлено: 07:46 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/minoborony-1995509246.html
Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке
Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 26.01.2025
Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке
Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесли удары по украинским опорным пунктам в Великой Новоселке, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T05:17:00+03:00
2025-01-26T07:46:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесли удары по украинским опорным пунктам в Великой Новоселке, сообщили в Минобороны России."Расчеты 220-миллиметровых тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесли удары термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты", — рассказали в ведомстве, отметив, что противник понес тяжелые потериШтурмовые группы продолжают зачистку зданий, подвальных помещений, а также позиций ВСУ, добавили в Минобороны."Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки, технику и личный состав противника", — говорится в сообщении. В пятницу сообщалось, что российские бойцы подняли триколор в центре Великой Новоселки.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке

Минобороны: расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесли удары по украинским опорным пунктам в Великой Новоселке, сообщили в Минобороны России.
«
"Расчеты 220-миллиметровых тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесли удары термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты", — рассказали в ведомстве, отметив, что противник понес тяжелые потери
Штурмовые группы продолжают зачистку зданий, подвальных помещений, а также позиций ВСУ, добавили в Минобороны.
"Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки, технику и личный состав противника", — говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось, что российские бойцы подняли триколор в центре Великой Новоселки.

Великая Новоселка — большое село на Времевском выступе на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. В поселке находится крупный командный и логистический пункт украинской армии. Его освобождение позволит российским войскам практически выйти на административные границы ДНР на юго-западе региона.

Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ
05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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