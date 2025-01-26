Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке
Минобороны: расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке
© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесли удары по украинским опорным пунктам в Великой Новоселке, сообщили в Минобороны России.
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"Расчеты 220-миллиметровых тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесли удары термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты", — рассказали в ведомстве, отметив, что противник понес тяжелые потери
Штурмовые группы продолжают зачистку зданий, подвальных помещений, а также позиций ВСУ, добавили в Минобороны.
"Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки, технику и личный состав противника", — говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось, что российские бойцы подняли триколор в центре Великой Новоселки.
Великая Новоселка — большое село на Времевском выступе на границе ДНР и Запорожской области. Это последний крупный рубеж обороны и логистический узел ВСУ на Южнодонецком направлении. В поселке находится крупный командный и логистический пункт украинской армии. Его освобождение позволит российским войскам практически выйти на административные границы ДНР на юго-западе региона.