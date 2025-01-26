https://ria.ru/20250126/minoborony-1995509246.html

Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке

Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке - РИА Новости, 26.01.2025

Расчеты ТОС уничтожили опорные пункты ВСУ в Великой Новоселке

Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесли удары по украинским опорным пунктам в Великой Новоселке, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T05:17:00+03:00

2025-01-26T05:17:00+03:00

2025-01-26T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесли удары по украинским опорным пунктам в Великой Новоселке, сообщили в Минобороны России."Расчеты 220-миллиметровых тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесли удары термобарическими снарядами по позициям националистов, выжигая их укрытия, огневые точки и наблюдательные пункты", — рассказали в ведомстве, отметив, что противник понес тяжелые потериШтурмовые группы продолжают зачистку зданий, подвальных помещений, а также позиций ВСУ, добавили в Минобороны."Расчеты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки, технику и личный состав противника", — говорится в сообщении. В пятницу сообщалось, что российские бойцы подняли триколор в центре Великой Новоселки.

https://ria.ru/20250126/spetsoperatsiya-1995509003.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)