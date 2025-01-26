СМИ: США разрабатывают соглашение с Сальвадором об убежище для мигрантов
CBS: команда Трампа готовит соглашение с Сальвадором для депортации мигрантов
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает с властями Сальвадора соглашение об обеспечении убежища, предполагающее депортацию мигрантов из США в страну, сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванные источники.
Согласно телеканалу, так называемое соглашение "безопасной третьей страны" позволит американским чиновникам по делам миграции депортировать мигрантов, не являющимися гражданами Сальвадора, в латиноамериканскую страну, и отклонять их запросы получении убежища в США. По словам CBS, мигранты должны будут просить убежища в Сальвадоре, который будет определяться как "третья безопасная страна".
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"Администрация Трампа разрабатывает соглашение о предоставлении убежища с правительством Сальвадора, которое позволит США депортировать в эту небольшую... страну мигрантов, которые не родом из нее", - рассказали телеканалу два неназванных источника, знакомые с обсуждением соглашения.
CBS напоминает, что обсуждение подобного соглашения велось еще при первом сроке Трампа, который длился с 2017 по 2021 год. Отмечается, что соглашение между Штатами и Сальвадором также позволит депортировать в Сальвадор членов венесуэльской преступной организации "Трен де Арагуа". Однако телеканал подчеркивает, что пока неясно, что власти латиноамериканской страны будут делать с депортированными членами банды.
Также телеканал уточняет, что на данный момент у властей США заключено одно соглашение о "третьей безопасной стране" с Канадой. В рамках соглашения страны обмениваются мигрантами, ищущими убежище, которые пересекли границу между Штатами и Канадой.
В понедельник Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.