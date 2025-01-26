https://ria.ru/20250126/mask-1995589709.html

Маска сравнили с Зеленским после его неожиданного предложения

Маска сравнили с Зеленским после его неожиданного предложения - РИА Новости, 26.01.2025

Маска сравнили с Зеленским после его неожиданного предложения

Украинская журналистка Диана Панченко сравнила в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска с Владимиром Зеленским после его призыва переименовать... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T20:35:00+03:00

2025-01-26T20:35:00+03:00

2025-01-26T20:35:00+03:00

в мире

сша

франция

илон маск

владимир зеленский

джордж вашингтон

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко сравнила в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска с Владимиром Зеленским после его призыва переименовать Ла-Манш.В воскресенье бизнесмен предложил назвать пролив между Францией и Англией "каналом Джорджа Вашингтона" по имени первого президента США."Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной", — написала под его постом Панченко.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки — согласно документу, министр внутренних дел страны "в течение 30 дней" должен предпринять для этого все "необходимые действия". Новый глава Белого дома еще до инаугурации сообщил об этом намерении, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995582702.html

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в мире, сша, франция, илон маск, владимир зеленский, джордж вашингтон