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Маска сравнили с Зеленским после его неожиданного предложения - РИА Новости, 26.01.2025
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20:35 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/mask-1995589709.html
Маска сравнили с Зеленским после его неожиданного предложения
Маска сравнили с Зеленским после его неожиданного предложения - РИА Новости, 26.01.2025
Маска сравнили с Зеленским после его неожиданного предложения
Украинская журналистка Диана Панченко сравнила в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска с Владимиром Зеленским после его призыва переименовать... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко сравнила в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска с Владимиром Зеленским после его призыва переименовать Ла-Манш.В воскресенье бизнесмен предложил назвать пролив между Францией и Англией "каналом Джорджа Вашингтона" по имени первого президента США."Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной", — написала под его постом Панченко.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки — согласно документу, министр внутренних дел страны "в течение 30 дней" должен предпринять для этого все "необходимые действия". Новый глава Белого дома еще до инаугурации сообщил об этом намерении, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995582702.html
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в мире, сша, франция, илон маск, владимир зеленский, джордж вашингтон
В мире, США, Франция, Илон Маск, Владимир Зеленский, Джордж Вашингтон
Маска сравнили с Зеленским после его неожиданного предложения

Журналистка Панченко сравнила Маска с Зеленским после идеи переименовать Ла-Манш

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко сравнила в соцсети X американского предпринимателя Илона Маска с Владимиром Зеленским после его призыва переименовать Ла-Манш.
В воскресенье бизнесмен предложил назвать пролив между Францией и Англией "каналом Джорджа Вашингтона" по имени первого президента США.
«
"Зеленский дает названия аэропортам и городам, которые не контролируются Украиной", — написала под его постом Панченко.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки — согласно документу, министр внутренних дел страны "в течение 30 дней" должен предпринять для этого все "необходимые действия". Новый глава Белого дома еще до инаугурации сообщил об этом намерении, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации.
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