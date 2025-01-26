https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995588515.html

Экзит-полл: за Лукашенко на выборах проголосовали почти 90% избирателей

Экзит-полл: за Лукашенко на выборах проголосовали почти 90% избирателей - РИА Новости, 27.01.2025

Экзит-полл: за Лукашенко на выборах проголосовали почти 90% избирателей

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным exit poll, набрал 87,6% голосов избирателей на выборах главы государства, сообщил председатель... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-26T20:19:00+03:00

2025-01-26T20:19:00+03:00

2025-01-27T03:01:00+03:00

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным exit poll, набрал 87,6% голосов избирателей на выборах главы государства, сообщил председатель проводившего опрос Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо."За Олега Гайдукевича отдали свои голоса 1,8% опрошенных, за Анну Канопацкую - 1,6%, за Александра Лукашенко - 87,6%, Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк - 1,2%, против всех проголосовали 5,1%", - сказал он в эфире телеканала "Первый информационный".Алексо рассказал, что около тысячи интервьюеров работали на 320 участках по всей стране, было опрошено около 12 тысяч избирателей. Данная организация - единственная, имевшая право проводит опросы людей на выходе с участков.Ранее, в 20.00 мск в Белоруссии закрылись участки для голосования на выборах и начался подсчет голосов.По данным ЦИК, явка на президентских выборах на 18.00 составила 81,5%. В том числе в Гродненской области проголосовали 83,53% избирателей, в Брестской – 86,42%, в Витебской – 80,94%, Могилевской – 89, 05%, Гомельской – 86,69%, Минской – 83,12%, в Минске – 66,83%.

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в мире, выборы президента белоруссии — 2025, александр лукашенко, белоруссия, олег гайдукевич, анна канопацкая, сергей сыранков