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Экзит-полл: за Лукашенко на выборах проголосовали почти 90% избирателей - РИА Новости, 27.01.2025
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20:19 26.01.2025 (обновлено: 03:01 27.01.2025)
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995588515.html
Экзит-полл: за Лукашенко на выборах проголосовали почти 90% избирателей
Экзит-полл: за Лукашенко на выборах проголосовали почти 90% избирателей - РИА Новости, 27.01.2025
Экзит-полл: за Лукашенко на выборах проголосовали почти 90% избирателей
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным exit poll, набрал 87,6% голосов избирателей на выборах главы государства, сообщил председатель... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-26T20:19:00+03:00
2025-01-27T03:01:00+03:00
в мире
выборы президента белоруссии — 2025
александр лукашенко
белоруссия
олег гайдукевич
анна канопацкая
сергей сыранков
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным exit poll, набрал 87,6% голосов избирателей на выборах главы государства, сообщил председатель проводившего опрос Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо."За Олега Гайдукевича отдали свои голоса 1,8% опрошенных, за Анну Канопацкую - 1,6%, за Александра Лукашенко - 87,6%, Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк - 1,2%, против всех проголосовали 5,1%", - сказал он в эфире телеканала "Первый информационный".Алексо рассказал, что около тысячи интервьюеров работали на 320 участках по всей стране, было опрошено около 12 тысяч избирателей. Данная организация - единственная, имевшая право проводит опросы людей на выходе с участков.Ранее, в 20.00 мск в Белоруссии закрылись участки для голосования на выборах и начался подсчет голосов.По данным ЦИК, явка на президентских выборах на 18.00 составила 81,5%. В том числе в Гродненской области проголосовали 83,53% избирателей, в Брестской – 86,42%, в Витебской – 80,94%, Могилевской – 89, 05%, Гомельской – 86,69%, Минской – 83,12%, в Минске – 66,83%.
https://ria.ru/20250126/vybory-1995575867.html
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в мире, выборы президента белоруссии — 2025, александр лукашенко, белоруссия, олег гайдукевич, анна канопацкая, сергей сыранков
В мире, Выборы президента Белоруссии — 2025, Александр Лукашенко, Белоруссия, Олег Гайдукевич, Анна Канопацкая, Сергей Сыранков
Экзит-полл: за Лукашенко на выборах проголосовали почти 90% избирателей

Exit poll: за Лукашенко на выборах в Белоруссии проголосовали 87,6% избирателей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минск
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минск - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минск. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным exit poll, набрал 87,6% голосов избирателей на выборах главы государства, сообщил председатель проводившего опрос Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо.
"За Олега Гайдукевича отдали свои голоса 1,8% опрошенных, за Анну Канопацкую - 1,6%, за Александра Лукашенко - 87,6%, Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк - 1,2%, против всех проголосовали 5,1%", - сказал он в эфире телеканала "Первый информационный".
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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Алексо рассказал, что около тысячи интервьюеров работали на 320 участках по всей стране, было опрошено около 12 тысяч избирателей. Данная организация - единственная, имевшая право проводит опросы людей на выходе с участков.
Ранее, в 20.00 мск в Белоруссии закрылись участки для голосования на выборах и начался подсчет голосов.
По данным ЦИК, явка на президентских выборах на 18.00 составила 81,5%. В том числе в Гродненской области проголосовали 83,53% избирателей, в Брестской – 86,42%, в Витебской – 80,94%, Могилевской – 89, 05%, Гомельской – 86,69%, Минской – 83,12%, в Минске – 66,83%.
Голосование на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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В миреВыборы президента Белоруссии — 2025Александр ЛукашенкоБелоруссияОлег ГайдукевичАнна КанопацкаяСергей Сыранков
 
 
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