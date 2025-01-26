https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995564065.html
Лукашенко пришел на выборы со своей собакой
Лукашенко пришел на выборы со своей собакой - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко пришел на выборы со своей собакой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришёл на участок для голосования со своей собакой, шпицем Умкой, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:10:00+03:00
2025-01-26T16:10:00+03:00
2025-01-26T16:38:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
выборы президента белоруссии — 2025
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришёл на участок для голосования со своей собакой, шпицем Умкой, передаёт корреспондент РИА Новости. Глава белорусского государства часто берет своего питомца на мероприятия по стране, а также в зарубежные поездки. Президентские выборы проходят в Белоруссии в воскресенье.
https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995553990.html
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Шпиц Умка во время пресс-конференции Лукашенко
Шпиц Умка, о котором Лукашенко рассказал на пресс-конференции, наблюдал за хозяином со стороны больше четырех часов.
2025-01-26T16:10
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко пришел на выборы со своей собакой
Лукашенко пришел на выборы президента со своим шпицем Умкой