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Пашинян уничтожит Армению, если будет заигрывать с ЕС, заявил Лукашенко
Пашинян уничтожит Армению, если будет заигрывать с ЕС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.01.2025
Пашинян уничтожит Армению, если будет заигрывать с ЕС, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что премьер Армении Никол Пашинян уничтожит страну, если будет заигрывать с ЕС. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:05:00+03:00
2025-01-26T16:05:00+03:00
2025-01-26T16:20:00+03:00
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что премьер Армении Никол Пашинян уничтожит страну, если будет заигрывать с ЕС. "Они (власти Армении – ред.) начали заигрывать с ЕС, опаснейшая игра. Успокойте его там. Он уничтожит Армению. Он еще и Россию настраивает против себя", - сказал он журналистам. По словам Лукашенко, Пашинян окружил себя врагами. "Он уничтожит страну, поэтому его надо утихомирить. Нельзя допустить войны на Кавказе", - отметил белорусский лидер. Что касается обиды армянского премьера на Лукашенко за то, что тот якобы поддерживал азербайджанского президента Ильхама Алиев, глава белорусского государства заметил, что всегда поддерживал здравый смысл. "У Алиева даже не было цели воевать с Арменией", - сказал белорусский лидер. Лукашенко также отметил, что война в Карабахе в 2020 году – это вина только Армении.
https://ria.ru/20241128/lukashenko-1986217140.html
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в мире, армения, белоруссия, россия, александр лукашенко, никол пашинян, ильхам алиев, евросоюз
В мире, Армения, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Евросоюз
Пашинян уничтожит Армению, если будет заигрывать с ЕС, заявил Лукашенко
Лукашенко предостерег власти Армении от заигрывания с Евросоюзом