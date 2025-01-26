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Лукашенко посоветовал Брюсселю договариваться с Россией - РИА Новости, 26.01.2025
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15:59 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995560740.html
Лукашенко посоветовал Брюсселю договариваться с Россией
Лукашенко посоветовал Брюсселю договариваться с Россией - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко посоветовал Брюсселю договариваться с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Брюсселю договариваться и сотрудничать с Россией, которая может дать Европе ресурсы, при этом белорусский... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:59:00+03:00
2025-01-26T15:59:00+03:00
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Брюсселю договариваться и сотрудничать с Россией, которая может дать Европе ресурсы, при этом белорусский лидер считает, что ЕС для принятия подобного решения "духа не хватает". "У Европы один разумный выход - проводить свою политику… Деньги есть (в Европе - ред.), технологии есть, нужные ресурсы - они здесь, на белорусско-российском пространстве. Они в России. Договоритесь с Россией. Они же готовы газ дешевле продавать, другие ресурсы, нефть. И если с Россией договориться… Какая Америка, даже Китай не справится с этим объединением", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске. "Однако, - продолжил он. - этого не происходит". "Почему это не происходит? Это можно сделать - говорю как президент. Как говорят, духа не хватает. Некому принять такое решение", - сказал белорусский президент.
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цены на нефть, европа, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз, в мире, русский язык в мире
Цены на нефть, Европа, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евросоюз, В мире, Русский язык в мире
Лукашенко посоветовал Брюсселю договариваться с Россией

Лукашенко: ЕС не хватает духа, чтобы решиться на сотрудничество с РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Брюсселю договариваться и сотрудничать с Россией, которая может дать Европе ресурсы, при этом белорусский лидер считает, что ЕС для принятия подобного решения "духа не хватает".
Европы один разумный выход - проводить свою политику… Деньги есть (в Европе - ред.), технологии есть, нужные ресурсы - они здесь, на белорусско-российском пространстве. Они в России. Договоритесь с Россией. Они же готовы газ дешевле продавать, другие ресурсы, нефть. И если с Россией договориться… Какая Америка, даже Китай не справится с этим объединением", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
"Однако, - продолжил он. - этого не происходит".
"Почему это не происходит? Это можно сделать - говорю как президент. Как говорят, духа не хватает. Некому принять такое решение", - сказал белорусский президент.
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