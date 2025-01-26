Каллас поставили на место после дерзкого выпада в адрес Лукашенко
Журналистка Панченко привела пример нелегитимности после слов Каллас о Лукашенко
© AP Photo / Pavel GolovkinГлава европейской дипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Pavel Golovkin
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко привела в соцсети X три примера нелегитимной власти после слов главы европейской дипломатии Каи Каллас о выборах в Белоруссии.
Накануне Каллас поставила под сомнение легитимность белорусского лидера Александра Лукашенко из-за его многолетнего нахождения у власти.
"А у Зеленского, отменившего выборы, есть легитимность? Имеет ли легитимность Йоханнис, отменивший результаты выборов? Есть ли какая-либо легитимность у Зурабишвили, отказавшейся признать выборы?" — написала Панченко.
В среду депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в республике. Кроме того, в документе речь шла о расширении санкций против нее.
Позднее МИД Белоруссии заявил, что Минск расценивает заявление ЕС об осуждении выборов как вмешательство во внутренние дела страны.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день выборов. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии страны Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.