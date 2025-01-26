https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995552553.html

Каллас поставили на место после дерзкого выпада в адрес Лукашенко

Каллас поставили на место после дерзкого выпада в адрес Лукашенко - РИА Новости, 26.01.2025

Каллас поставили на место после дерзкого выпада в адрес Лукашенко

Украинская журналистка Диана Панченко привела в соцсети X три примера нелегитимной власти после слов главы европейской дипломатии Каи Каллас о выборах в... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:48:00+03:00

2025-01-26T14:48:00+03:00

2025-01-26T14:48:00+03:00

в мире

белоруссия

минск

кайя каллас

александр лукашенко

евросоюз

выборы президента белоруссии — 2025

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко привела в соцсети X три примера нелегитимной власти после слов главы европейской дипломатии Каи Каллас о выборах в Белоруссии.Накануне Каллас поставила под сомнение легитимность белорусского лидера Александра Лукашенко из-за его многолетнего нахождения у власти."А у Зеленского, отменившего выборы, есть легитимность? Имеет ли легитимность Йоханнис, отменивший результаты выборов? Есть ли какая-либо легитимность у Зурабишвили, отказавшейся признать выборы?" — написала Панченко.В среду депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию по Белоруссии, в которой призвали страны ЕС не признавать итоги президентских выборов в республике. Кроме того, в документе речь шла о расширении санкций против нее.Позднее МИД Белоруссии заявил, что Минск расценивает заявление ЕС об осуждении выборов как вмешательство во внутренние дела страны.С 21 по 25 января включительно в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день выборов. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии страны Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995549110.html

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995545493.html

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в мире, белоруссия, минск, кайя каллас, александр лукашенко, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025