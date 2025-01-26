https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995550229.html

Минск не ведет диалога с беглыми оппозиционерами, заявил Лукашенко

Минск не ведет диалога с беглыми оппозиционерами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.01.2025

Минск не ведет диалога с беглыми оппозиционерами, заявил Лукашенко

Минск не ведет диалога с беглыми оппозиционерами, а для разговоров с Западом у него есть прямой канал связи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:38:00+03:00

2025-01-26T14:38:00+03:00

2025-01-26T14:38:00+03:00

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Минск не ведет диалога с беглыми оппозиционерами, а для разговоров с Западом у него есть прямой канал связи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Что касается политзаключенных - вы никому не верьте, что на меня кто-то надавил, что кто-то из беглых (оппозиционеров - ред.). Вообще с ними не имеем никаких отношений", - заверил Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье. Он добавил, что решения о помиловании людей касались тех, кто сам попросил об этом, и не являлись неким сигналом западным странам о желании сотрудничать. Также он добавил, что у Минска есть диалог с Вашингтоном об американцах, находящихся в белорусских тюрьмах. "Мы их (США - ред.) слышим. И без всяких этих "оппов" ведем с ними диалог", - подчеркнул белорусский лидер.

https://ria.ru/20250126/belorussiya-1995540890.html

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