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Лукашенко объяснил значение российского "ядерного зонтика" для Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
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14:26 26.01.2025 (обновлено: 14:30 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995550061.html
Лукашенко объяснил значение российского "ядерного зонтика" для Белоруссии
Лукашенко объяснил значение российского "ядерного зонтика" для Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко объяснил значение российского "ядерного зонтика" для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил значение для Минска российского "ядерного зонтика" тем, что с ядерной страной никто воевать не хочет и не... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:26:00+03:00
2025-01-26T14:30:00+03:00
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
безопасность
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил значение для Минска российского "ядерного зонтика" тем, что с ядерной страной никто воевать не хочет и не будет, даже США. "Этот ядерный зонтик – для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождем. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Вот в чем смысл этого ядерного зонтика. Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет, даже США. Они понимают, что это будет катастрофа", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске журналистам. Отвечая на вопрос журналистов о том, спокойнее ли ему как главе государства, имея такой ядерный зонтик, Лукашенко отметил, что если так спокойнее и это приемлемо белорусскому народу, то спокойнее и ему. В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. Он отметил, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как своего союзника. В частности, как сообщалось ранее, обновленная ядерная доктрина России предполагает, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и (или) Белоруссии как участника Союзного государства при критической угрозе их суверенитету и территориальной целостности.
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, безопасность
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Безопасность
Лукашенко объяснил значение российского "ядерного зонтика" для Белоруссии

Лукашенко: ядерный зонтик РФ нужен Белоруссии для защиты от ядерного дождя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил значение для Минска российского "ядерного зонтика" тем, что с ядерной страной никто воевать не хочет и не будет, даже США.
«
"Этот ядерный зонтик – для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождем. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Вот в чем смысл этого ядерного зонтика. Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет, даже США. Они понимают, что это будет катастрофа", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске журналистам.
Отвечая на вопрос журналистов о том, спокойнее ли ему как главе государства, имея такой ядерный зонтик, Лукашенко отметил, что если так спокойнее и это приемлемо белорусскому народу, то спокойнее и ему.
В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. Он отметил, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как своего союзника. В частности, как сообщалось ранее, обновленная ядерная доктрина России предполагает, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и (или) Белоруссии как участника Союзного государства при критической угрозе их суверенитету и территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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