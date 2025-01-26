https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995550061.html

Лукашенко объяснил значение российского "ядерного зонтика" для Белоруссии

Лукашенко объяснил значение российского "ядерного зонтика" для Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко объяснил значение российского "ядерного зонтика" для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил значение для Минска российского "ядерного зонтика" тем, что с ядерной страной никто воевать не хочет и не... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:26:00+03:00

2025-01-26T14:26:00+03:00

2025-01-26T14:30:00+03:00

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александр лукашенко

безопасность

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил значение для Минска российского "ядерного зонтика" тем, что с ядерной страной никто воевать не хочет и не будет, даже США. "Этот ядерный зонтик – для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождем. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Вот в чем смысл этого ядерного зонтика. Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет, даже США. Они понимают, что это будет катастрофа", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске журналистам. Отвечая на вопрос журналистов о том, спокойнее ли ему как главе государства, имея такой ядерный зонтик, Лукашенко отметил, что если так спокойнее и это приемлемо белорусскому народу, то спокойнее и ему. В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. Он отметил, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как своего союзника. В частности, как сообщалось ранее, обновленная ядерная доктрина России предполагает, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и (или) Белоруссии как участника Союзного государства при критической угрозе их суверенитету и территориальной целостности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, безопасность