Лукашенко объяснил значение российского "ядерного зонтика" для Белоруссии
Лукашенко: ядерный зонтик РФ нужен Белоруссии для защиты от ядерного дождя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил значение для Минска российского "ядерного зонтика" тем, что с ядерной страной никто воевать не хочет и не будет, даже США.
«
"Этот ядерный зонтик – для того, чтобы не промокнуть под этим ядерным дождем. Это значит, что вообще этого дождя не будет. Вот в чем смысл этого ядерного зонтика. Никто с ядерной страной воевать не хочет и не будет, даже США. Они понимают, что это будет катастрофа", - сказал Лукашенко в воскресенье в Минске журналистам.
Отвечая на вопрос журналистов о том, спокойнее ли ему как главе государства, имея такой ядерный зонтик, Лукашенко отметил, что если так спокойнее и это приемлемо белорусскому народу, то спокойнее и ему.
В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не оставит Белоруссию в беде в случае агрессии против страны. Он отметил, что у России есть обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии как своего союзника. В частности, как сообщалось ранее, обновленная ядерная доктрина России предполагает, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и (или) Белоруссии как участника Союзного государства при критической угрозе их суверенитету и территориальной целостности.
Запад просчитывает шансы на выживание
25 ноября 2024, 08:00