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"Ты плохой шоумен". Лукашенко раскрыл ложь Зеленского - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995549918.html
"Ты плохой шоумен". Лукашенко раскрыл ложь Зеленского
"Ты плохой шоумен". Лукашенко раскрыл ложь Зеленского - РИА Новости, 26.01.2025
"Ты плохой шоумен". Лукашенко раскрыл ложь Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова Владимира Зеленского о том, что он якобы сам предлагал нанести удар по Мозырскому НПЗ, его слова... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:25:00+03:00
2025-01-26T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр лукашенко
владимир зеленский
мозырский нпз
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова Владимира Зеленского о том, что он якобы сам предлагал нанести удар по Мозырскому НПЗ, его слова приводит БелТА."Ну зачем ты (Зеленский — Прим. ред.) это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь!" — сказал он.Белорусский лидер подчеркнул, что такое предложение было бы для него абсолютно неприемлемым.Ранее Лукашенко, общаясь с журналистами в Минске, заявил, что для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20250126/gaz-1995535342.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, владимир зеленский, мозырский нпз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Мозырский НПЗ, Россия
"Ты плохой шоумен". Лукашенко раскрыл ложь Зеленского

Лукашенко опроверг заявления Киева, что якобы предлагал бомбить Мозырский НПЗ

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова Владимира Зеленского о том, что он якобы сам предлагал нанести удар по Мозырскому НПЗ, его слова приводит БелТА.
"Ну зачем ты (Зеленский — Прим. ред.) это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь!" — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
На Западе высмеяли заявление Зеленского о транзите газа в Европу
11:50
Белорусский лидер подчеркнул, что такое предложение было бы для него абсолютно неприемлемым.
Ранее Лукашенко, общаясь с журналистами в Минске, заявил, что для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийМозырский НПЗРоссия
 
 
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