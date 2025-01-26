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"Ты плохой шоумен". Лукашенко раскрыл ложь Зеленского
"Ты плохой шоумен". Лукашенко раскрыл ложь Зеленского - РИА Новости, 26.01.2025
"Ты плохой шоумен". Лукашенко раскрыл ложь Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова Владимира Зеленского о том, что он якобы сам предлагал нанести удар по Мозырскому НПЗ, его слова... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:25:00+03:00
2025-01-26T14:25:00+03:00
2025-01-26T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слова Владимира Зеленского о том, что он якобы сам предлагал нанести удар по Мозырскому НПЗ, его слова приводит БелТА."Ну зачем ты (Зеленский — Прим. ред.) это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь!" — сказал он.Белорусский лидер подчеркнул, что такое предложение было бы для него абсолютно неприемлемым.Ранее Лукашенко, общаясь с журналистами в Минске, заявил, что для урегулирования украинского конфликта придется найти компромисс.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20250126/gaz-1995535342.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Мозырский НПЗ, Россия
"Ты плохой шоумен". Лукашенко раскрыл ложь Зеленского
Лукашенко опроверг заявления Киева, что якобы предлагал бомбить Мозырский НПЗ