https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995549450.html

Лукашенко назвал безопасность важнейшим вопросом в отношениях с Россией

Лукашенко назвал безопасность важнейшим вопросом в отношениях с Россией - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко назвал безопасность важнейшим вопросом в отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос безопасности является важнейшим в отношениях с президентом России Владимиром Путиным и в целом с РФ. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:21:00+03:00

2025-01-26T14:21:00+03:00

2025-01-26T14:21:00+03:00

россия

белоруссия

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владимир путин

в мире

безопасность

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос безопасности является важнейшим в отношениях с президентом России Владимиром Путиным и в целом с РФ. "Что касается безопасности, то это важнейший вопрос наших отношений с президентом Путиным и с Россией. Важнейший. Никогда не было такого, чтобы на переговорах, встречах, просто разговорах, мы не обсуждали эти проблемы. У нас нет закрытых тем в этой части, да и вообще в отношениях с Россией", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995546958.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, безопасность