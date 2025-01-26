https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995549450.html
Лукашенко назвал безопасность важнейшим вопросом в отношениях с Россией
Лукашенко назвал безопасность важнейшим вопросом в отношениях с Россией - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко назвал безопасность важнейшим вопросом в отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос безопасности является важнейшим в отношениях с президентом России Владимиром Путиным и в целом с РФ. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:21:00+03:00
2025-01-26T14:21:00+03:00
2025-01-26T14:21:00+03:00
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос безопасности является важнейшим в отношениях с президентом России Владимиром Путиным и в целом с РФ. "Что касается безопасности, то это важнейший вопрос наших отношений с президентом Путиным и с Россией. Важнейший. Никогда не было такого, чтобы на переговорах, встречах, просто разговорах, мы не обсуждали эти проблемы. У нас нет закрытых тем в этой части, да и вообще в отношениях с Россией", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, безопасность
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, Безопасность
Лукашенко назвал безопасность важнейшим вопросом в отношениях с Россией
Лукашенко заявил, что всегда обсуждает безопасность на переговорах с Путиным