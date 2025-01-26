https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995549110.html

Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко

Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.01.2025

Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко

Враги Белоруссии ждут удобного момента, чтобы зайти в страну и подтянуть в нее войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:16:00+03:00

2025-01-26T14:16:00+03:00

2025-01-26T14:16:00+03:00

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Враги Белоруссии ждут удобного момента, чтобы зайти в страну и подтянуть в нее войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вот, если случай представится, за границей все готово: хоругви, добровольческий корпус имени Калиновского… У них все готово: военная составляющая, чтобы зайти, людей там попугать и подтянуть натовские войска с Польши и Литвы ", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в воскресенье. Он уточнил, что враги Белоруссии стратегически готовятся к 2030 году, но готовы в любой момент, если представится случай.

https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942226351.html

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в мире, белоруссия, польша, литва, александр лукашенко, нато