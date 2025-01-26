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Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.01.2025
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14:16 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995549110.html
Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко
Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.01.2025
Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко
Враги Белоруссии ждут удобного момента, чтобы зайти в страну и подтянуть в нее войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:16:00+03:00
2025-01-26T14:16:00+03:00
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Враги Белоруссии ждут удобного момента, чтобы зайти в страну и подтянуть в нее войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вот, если случай представится, за границей все готово: хоругви, добровольческий корпус имени Калиновского… У них все готово: военная составляющая, чтобы зайти, людей там попугать и подтянуть натовские войска с Польши и Литвы ", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в воскресенье. Он уточнил, что враги Белоруссии стратегически готовятся к 2030 году, но готовы в любой момент, если представится случай.
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в мире, белоруссия, польша, литва, александр лукашенко, нато
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, Александр Лукашенко, НАТО
Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко

Лукашенко: враги Белоруссии ждут момента, чтобы подтянуть в страну войска НАТО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Враги Белоруссии ждут удобного момента, чтобы зайти в страну и подтянуть в нее войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«
"Вот, если случай представится, за границей все готово: хоругви, добровольческий корпус имени Калиновского… У них все готово: военная составляющая, чтобы зайти, людей там попугать и подтянуть натовские войска с Польши и Литвы ", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в воскресенье.
Он уточнил, что враги Белоруссии стратегически готовятся к 2030 году, но готовы в любой момент, если представится случай.
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Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО
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В миреБелоруссияПольшаЛитваАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
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