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Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко
Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко - РИА Новости, 26.01.2025
Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко
Враги Белоруссии ждут удобного момента, чтобы зайти в страну и подтянуть в нее войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:16:00+03:00
2025-01-26T14:16:00+03:00
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Враги Белоруссии ждут удобного момента, чтобы зайти в страну и подтянуть в нее войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вот, если случай представится, за границей все готово: хоругви, добровольческий корпус имени Калиновского… У них все готово: военная составляющая, чтобы зайти, людей там попугать и подтянуть натовские войска с Польши и Литвы ", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в воскресенье. Он уточнил, что враги Белоруссии стратегически готовятся к 2030 году, но готовы в любой момент, если представится случай.
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в мире, белоруссия, польша, литва, александр лукашенко, нато
В мире, Белоруссия, Польша, Литва, Александр Лукашенко, НАТО
Враги Белоруссии ждут удобного момента для вторжения, заявил Лукашенко
Лукашенко: враги Белоруссии ждут момента, чтобы подтянуть в страну войска НАТО