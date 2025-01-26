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Лукашенко исключил отправку миротворцев на Украину до переговоров - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 26.01.2025 (обновлено: 15:05 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995548752.html
Лукашенко исключил отправку миротворцев на Украину до переговоров
Лукашенко исключил отправку миротворцев на Украину до переговоров - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко исключил отправку миротворцев на Украину до переговоров
Вопрос миротворческой миссии на Украине будет решаться на переговорах, Минск туда не рвется и не планирует отправлять туда людей, заявил президент Белоруссии... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:12:00+03:00
2025-01-26T15:05:00+03:00
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Вопрос миротворческой миссии на Украине будет решаться на переговорах, Минск туда не рвется и не планирует отправлять туда людей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."В конце концов это будет определяться на переговорах, если там будут какие-то миротворцы", - сказал Лукашенко в воскресенье, общаясь с журналистами.Он подчеркнул, что считает, что, если "во имя доверия и справедливости", то кроме белорусской армии нет ничего, но это не значит, что Минск направит туда войска."Ради того, чтобы было так, как договорятся - это только к белорусам, других нет… Договориться они могут только о белорусских миротворцах. Но, чтоб вы понимали, я туда не рвусь и своих людей на сегодняшний день я туда не собираюсь направлять", - заключил Лукашенко.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995549918.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Специальная военная операция на Украине
Лукашенко исключил отправку миротворцев на Украину до переговоров

Лукашенко заявил, что вопрос о миротворцах нужно решать на переговорах с Киевом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Вопрос миротворческой миссии на Украине будет решаться на переговорах, Минск туда не рвется и не планирует отправлять туда людей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"В конце концов это будет определяться на переговорах, если там будут какие-то миротворцы", - сказал Лукашенко в воскресенье, общаясь с журналистами.
Он подчеркнул, что считает, что, если "во имя доверия и справедливости", то кроме белорусской армии нет ничего, но это не значит, что Минск направит туда войска.
"Ради того, чтобы было так, как договорятся - это только к белорусам, других нет… Договориться они могут только о белорусских миротворцах. Но, чтоб вы понимали, я туда не рвусь и своих людей на сегодняшний день я туда не собираюсь направлять", - заключил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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