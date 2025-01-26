Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы президента Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995546579.html
Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы президента Белоруссии
Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы президента Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел баллотироваться на пост главы государства в этом году. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:48:00+03:00
2025-01-26T13:48:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
наталья кочанова
выборы президента белоруссии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/89/1551558964_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_7bfba866cee841d6598e03fd2f0beeff.jpg
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел баллотироваться на пост главы государства в этом году. "Я не хотел идти на эти выборы… Ну сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет", - сказал он журналистам. По словам Лукашенко, его уговорила председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье. Лукашенко баллотируется на высший государственный пост в седьмой раз.
https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/89/1551558964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7015ac316b32182a702d6b99789d46d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, наталья кочанова, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы президента Белоруссии

Лукашенко не хотел баллотироваться на выборы президента Белоруссии в 2025 году

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел баллотироваться на пост главы государства в этом году.
"Я не хотел идти на эти выборы… Ну сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет", - сказал он журналистам.
По словам Лукашенко, его уговорила председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.
Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье. Лукашенко баллотируется на высший государственный пост в седьмой раз.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Президентские выборы в Белоруссии — 2025: дата, кандидаты, прогнозы
11:47
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоНаталья КочановаВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала