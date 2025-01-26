https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995546579.html
Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы президента Белоруссии
Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы президента Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел баллотироваться на пост главы государства в этом году. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:48:00+03:00
2025-01-26T13:48:00+03:00
2025-01-26T13:48:00+03:00
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел баллотироваться на пост главы государства в этом году. "Я не хотел идти на эти выборы… Ну сколько можно, 30 лет уже. Чисто внешне это даже неприлично, не в своей тарелке чувствую, как будто никого нет", - сказал он журналистам. По словам Лукашенко, его уговорила председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. Выборы президента Белоруссии проходят в воскресенье. Лукашенко баллотируется на высший государственный пост в седьмой раз.
https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, наталья кочанова, выборы президента белоруссии — 2025
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, Выборы президента Белоруссии — 2025
Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы президента Белоруссии
Лукашенко не хотел баллотироваться на выборы президента Белоруссии в 2025 году