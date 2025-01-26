https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995545493.html
Лукашенко рассказал о планах в случае победы на выборах
Лукашенко рассказал о планах в случае победы на выборах - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко рассказал о планах в случае победы на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:34:00+03:00
2025-01-26T13:34:00+03:00
2025-01-26T13:35:00+03:00
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. "Естественно, я думаю, мы с Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.) недавно обсуждали эту тему, будет странно, если я поеду куда-нибудь, но не в Москву. Он сказал, мы всегда вас ждем. Естественно, это будет не просто странно, это будет непонятно для многих. Поэтому я планирую, что мы встретимся с президентом России в Москве, и, как положено официальным визитам, проведем соответствующие контакты и переговоры", - сказал он журналистам. По словам Лукашенко, в 2025 году он также планирует посетить Китай и КНДР.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире
Москва, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире
Лукашенко рассказал о планах в случае победы на выборах
Лукашенко в случае победы на выборах хочет поехать в Москву на встречу с Путиным