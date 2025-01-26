https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995545493.html

Лукашенко рассказал о планах в случае победы на выборах

Лукашенко рассказал о планах в случае победы на выборах - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко рассказал о планах в случае победы на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T13:34:00+03:00

2025-01-26T13:34:00+03:00

2025-01-26T13:35:00+03:00

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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. "Естественно, я думаю, мы с Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.) недавно обсуждали эту тему, будет странно, если я поеду куда-нибудь, но не в Москву. Он сказал, мы всегда вас ждем. Естественно, это будет не просто странно, это будет непонятно для многих. Поэтому я планирую, что мы встретимся с президентом России в Москве, и, как положено официальным визитам, проведем соответствующие контакты и переговоры", - сказал он журналистам. По словам Лукашенко, в 2025 году он также планирует посетить Китай и КНДР.

https://ria.ru/20250126/vybory-1993898131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире