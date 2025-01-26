Лукашенко рассказал, как Зеленский "выкобенивался" на переговорах с Россией
Лукашенко заявил, что Зеленский на переговорах с РФ в 2022 году выкобенивался
Александр Лукашенко
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах с Россией в 2022 году вел себя неподобающе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с журналистами. Видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
"Эти украинцы <...> Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи", — сказал он.
"Эти украинцы <...> Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи", — сказал он.
Лукашенко добавил, что просил россиян не уезжать, чтобы потом их не обвинили в срыве переговоров.
"Да ну, мы поедем. Не хотят — не надо". — "Ну ведь обвинять будут потом, что мы не захотели переговоры". Они меня послушались", — отметил президент Белоруссии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент России Владимир Путин во время подведения итогов прошлого года напомнил о вкладе Джонсона в продолжение украинского конфликта. Стороны достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года, но после приезда бывшего премьера Британии Киев решил воевать "до последнего украинца", пояснил российский лидер.
"Да ну, мы поедем. Не хотят — не надо". — "Ну ведь обвинять будут потом, что мы не захотели переговоры". Они меня послушались", — отметил президент Белоруссии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент России Владимир Путин во время подведения итогов прошлого года напомнил о вкладе Джонсона в продолжение украинского конфликта. Стороны достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года, но после приезда бывшего премьера Британии Киев решил воевать "до последнего украинца", пояснил российский лидер.