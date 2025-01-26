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Лукашенко рассказал, как Зеленский "выкобенивался" на переговорах с Россией - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 26.01.2025 (обновлено: 15:44 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995544228.html
Лукашенко рассказал, как Зеленский "выкобенивался" на переговорах с Россией
Лукашенко рассказал, как Зеленский "выкобенивался" на переговорах с Россией - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко рассказал, как Зеленский "выкобенивался" на переговорах с Россией
Владимир Зеленский на переговорах с Россией в 2022 году вел себя неподобающе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с журналистами. Видео... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T13:20:00+03:00
2025-01-26T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
россия
владимир путин
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах с Россией в 2022 году вел себя неподобающе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с журналистами. Видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого"."Эти украинцы &lt;...&gt; Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи", — сказал он. Лукашенко добавил, что просил россиян не уезжать, чтобы потом их не обвинили в срыве переговоров. "Да ну, мы поедем. Не хотят — не надо". — "Ну ведь обвинять будут потом, что мы не захотели переговоры". Они меня послушались", — отметил президент Белоруссии. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Президент России Владимир Путин во время подведения итогов прошлого года напомнил о вкладе Джонсона в продолжение украинского конфликта. Стороны достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года, но после приезда бывшего премьера Британии Киев решил воевать "до последнего украинца", пояснил российский лидер.
https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995537753.html
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в мире, александр лукашенко, россия, владимир путин, владимир зеленский, киев, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, Белоруссия
Лукашенко рассказал, как Зеленский "выкобенивался" на переговорах с Россией

Лукашенко заявил, что Зеленский на переговорах с РФ в 2022 году выкобенивался

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский на переговорах с Россией в 2022 году вел себя неподобающе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с журналистами. Видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

"Эти украинцы <...> Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи", — сказал он.
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Лукашенко добавил, что просил россиян не уезжать, чтобы потом их не обвинили в срыве переговоров.

"Да ну, мы поедем. Не хотят — не надо". — "Ну ведь обвинять будут потом, что мы не захотели переговоры". Они меня послушались", — отметил президент Белоруссии.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

Президент России Владимир Путин во время подведения итогов прошлого года напомнил о вкладе Джонсона в продолжение украинского конфликта. Стороны достигли договоренностей в Стамбуле в конце 2022 года, но после приезда бывшего премьера Британии Киев решил воевать "до последнего украинца", пояснил российский лидер.
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