https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995528398.html

Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной

Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:23:00+03:00

2025-01-26T11:23:00+03:00

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. "Мне доложили, что кто-то из немцев захотел поехать на южную границу с Украиной. Ясно, там сейчас обстановка не чрезвычайная, но всегда напряженная", - сказал он перед голосованием на участке в Минске. По словам Лукашенко, белорусские пограничники запрещают посещения сейчас границы "во избежании, чтобы там что-то не произошло". Он отметил, что если журналисты хотят поехать на границу, надо предупредить об этом белорусские власти.

https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html

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в мире, украина, белоруссия, минск, александр лукашенко