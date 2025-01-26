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Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной - РИА Новости, 26.01.2025
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11:23 26.01.2025 (обновлено: 11:43 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995528398.html
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:23:00+03:00
2025-01-26T11:43:00+03:00
в мире
украина
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная. "Мне доложили, что кто-то из немцев захотел поехать на южную границу с Украиной. Ясно, там сейчас обстановка не чрезвычайная, но всегда напряженная", - сказал он перед голосованием на участке в Минске. По словам Лукашенко, белорусские пограничники запрещают посещения сейчас границы "во избежании, чтобы там что-то не произошло". Он отметил, что если журналисты хотят поехать на границу, надо предупредить об этом белорусские власти.
https://ria.ru/20250125/lukashenko-1995420277.html
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в мире, украина, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной

Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной не чрезвычайной, но напряженной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной не чрезвычайная, но напряженная.
"Мне доложили, что кто-то из немцев захотел поехать на южную границу с Украиной. Ясно, там сейчас обстановка не чрезвычайная, но всегда напряженная", - сказал он перед голосованием на участке в Минске.
По словам Лукашенко, белорусские пограничники запрещают посещения сейчас границы "во избежании, чтобы там что-то не произошло".
Он отметил, что если журналисты хотят поехать на границу, надо предупредить об этом белорусские власти.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Вчера, 01:30
 
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