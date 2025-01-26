ООН заявила о невозможности ливанцев вернуться домой на границе с Израилем
ООН: условия для безопасного возвращения ливанцев в свои деревни не созданы
© AP Photo / Mohammed ZaatariПоследствия израильского авиаудара на юге Ливана
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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БЕЙРУТ, 26 янв - РИА Новости. Условия для безопасного возвращения ливанцев в свои населённые пункты на границе с Израилем, несмотря на действующее перемирие, не созданы, говорится в поступившем РИА Новости совместном заявлении специального координатора ООН по Ливану Жанин Хеннис-Пласшер и главы миссии и командующего силами миротворческого контингента ЮНИФИЛ генерал-лейтенанта Арольдо Ласаро.
"Сроки, предусмотренные ноябрьским соглашением о перемирии, не были соблюдены. Как показал прискорбный инцидент сегодня утром, условия для безопасного возвращения граждан в свои деревни вдоль "голубой линии" еще не созданы. Поэтому перемещенным лицам, которым и так предстоит долгий путь к восстановлению и реконструкции, вновь приходится проявлять осторожность. Кроме того, ежедневно продолжают фиксироваться нарушения резолюции 1701 (2006) Совета Безопасности ООН", - указывается в заявлении.
Спецкоординатор и миссия ООН на юге Ливана призвали к "соблюдению обеими сторонами своих обязательств по ноябрьскому соглашению о перемирии и полному выполнению резолюции 1701".
Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что 11 человек погибли и 83 получили ранения, когда израильские военные на юге Ливана открыли огонь в воскресенье по ливанцам, которые пытались вернуться в свои населённые пункты и дома, покинутые во время военных действий.
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