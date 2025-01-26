https://ria.ru/20250126/livan-1995557110.html

В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела

В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела - РИА Новости, 26.01.2025

В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела

Число жертв обстрелов со стороны израильской армии среди ливанцев, которые пытались вернуться в свои дома на юге страны, составило 11 человек, 83 получили... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:23:00+03:00

2025-01-26T15:23:00+03:00

2025-01-26T15:26:00+03:00

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости. Число жертв обстрелов со стороны израильской армии среди ливанцев, которые пытались вернуться в свои дома на юге страны, составило 11 человек, 83 получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения Ливана."Число жертв возросло до 11 человек, а число раненых - до 83 в результате нападений противника во время попыток граждан вернуться в свои города на юге страны", - отмечается в сообщении Минздрава.Согласно соглашению о перемирии, заключенному в конце ноября между Израилем и ливанским движением "Хезболла", израильская армия должна была покинуть юг Ливана через 60 дней после заключения перемирия, но израильские военные продолжают оставаться в населенных пунктах на юге Ливана, препятствуя возвращению населения в свои дома.В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. По этому плану в течение 60 дней армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла