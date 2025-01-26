https://ria.ru/20250126/livan-1995557110.html
В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела
В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела - РИА Новости, 26.01.2025
В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела
Число жертв обстрелов со стороны израильской армии среди ливанцев, которые пытались вернуться в свои дома на юге страны, составило 11 человек, 83 получили... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:23:00+03:00
2025-01-26T15:23:00+03:00
2025-01-26T15:26:00+03:00
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БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости. Число жертв обстрелов со стороны израильской армии среди ливанцев, которые пытались вернуться в свои дома на юге страны, составило 11 человек, 83 получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения Ливана."Число жертв возросло до 11 человек, а число раненых - до 83 в результате нападений противника во время попыток граждан вернуться в свои города на юге страны", - отмечается в сообщении Минздрава.Согласно соглашению о перемирии, заключенному в конце ноября между Израилем и ливанским движением "Хезболла", израильская армия должна была покинуть юг Ливана через 60 дней после заключения перемирия, но израильские военные продолжают оставаться в населенных пунктах на юге Ливана, препятствуя возвращению населения в свои дома.В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. По этому плану в течение 60 дней армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
https://ria.ru/20250124/izrail-1995377725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла
В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела
Минздрав Ливана: 11 человек погибли и 83 ранены при обстреле ЦАХАЛ на юге страны
БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости. Число жертв обстрелов со стороны израильской армии среди ливанцев, которые пытались вернуться в свои дома на юге страны, составило 11 человек, 83 получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения Ливана.
"Число жертв возросло до 11 человек, а число раненых - до 83 в результате нападений противника во время попыток граждан вернуться в свои города на юге страны", - отмечается в сообщении Минздрава.
Согласно соглашению о перемирии, заключенному в конце ноября между Израилем
и ливанским движением "Хезболла
", израильская армия должна была покинуть юг Ливана
через 60 дней после заключения перемирия, но израильские военные продолжают оставаться в населенных пунктах на юге Ливана, препятствуя возвращению населения в свои дома.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. По этому плану в течение 60 дней армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.