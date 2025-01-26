Рейтинг@Mail.ru
В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 26.01.2025 (обновлено: 15:26 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/livan-1995557110.html
В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела
В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела - РИА Новости, 26.01.2025
В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела
Число жертв обстрелов со стороны израильской армии среди ливанцев, которые пытались вернуться в свои дома на юге страны, составило 11 человек, 83 получили... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:23:00+03:00
2025-01-26T15:26:00+03:00
в мире
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_6ba53eda881bc73e40448a0aae08933a.jpg
БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости. Число жертв обстрелов со стороны израильской армии среди ливанцев, которые пытались вернуться в свои дома на юге страны, составило 11 человек, 83 получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения Ливана."Число жертв возросло до 11 человек, а число раненых - до 83 в результате нападений противника во время попыток граждан вернуться в свои города на юге страны", - отмечается в сообщении Минздрава.Согласно соглашению о перемирии, заключенному в конце ноября между Израилем и ливанским движением "Хезболла", израильская армия должна была покинуть юг Ливана через 60 дней после заключения перемирия, но израильские военные продолжают оставаться в населенных пунктах на юге Ливана, препятствуя возвращению населения в свои дома.В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. По этому плану в течение 60 дней армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
https://ria.ru/20250124/izrail-1995377725.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54e1320b2fea1dc103fbed57e682418e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла
В Ливане заявили о гибели более десяти человек от израильского обстрела

Минздрав Ливана: 11 человек погибли и 83 ранены при обстреле ЦАХАЛ на юге страны

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 26 янв — РИА Новости. Число жертв обстрелов со стороны израильской армии среди ливанцев, которые пытались вернуться в свои дома на юге страны, составило 11 человек, 83 получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения Ливана.
"Число жертв возросло до 11 человек, а число раненых - до 83 в результате нападений противника во время попыток граждан вернуться в свои города на юге страны", - отмечается в сообщении Минздрава.
Согласно соглашению о перемирии, заключенному в конце ноября между Израилем и ливанским движением "Хезболла", израильская армия должна была покинуть юг Ливана через 60 дней после заключения перемирия, но израильские военные продолжают оставаться в населенных пунктах на юге Ливана, препятствуя возвращению населения в свои дома.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. По этому плану в течение 60 дней армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны.
Мирные жители массово возвращаются после объявления о прекращения огня с Израилем - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Израиль отложит вывод войск из Ливана
24 января, 18:03
 
В миреЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Хезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала