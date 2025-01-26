https://ria.ru/20250126/livan-1995549264.html

В Ливане заявили, что при обстреле со стороны Израиля погиб военный

В Ливане заявили, что при обстреле со стороны Израиля погиб военный - РИА Новости, 26.01.2025

В Ливане заявили, что при обстреле со стороны Израиля погиб военный

Один ливанский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны армии Израиля на юге Ливана, сообщается в заявлении ливанской армии в воскресенье. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:27:00+03:00

2025-01-26T14:27:00+03:00

2025-01-26T14:27:00+03:00

в мире

ливан

израиль

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985965734_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_88964267ad0f92c39fa03b6a58147d2d.jpg

БЕЙРУТ, 26 янв - РИА Новости. Один ливанский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны армии Израиля на юге Ливана, сообщается в заявлении ливанской армии в воскресенье. В воскресенье заканчивается 60-дневный срок, отведенный для полного вывода израильской армии с территории Ливана согласно соглашению о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Однако израильские военные продолжают находится в ряде пограничных населенных пунктов на юге Ливана. "Один военнослужащий погиб на трассе Мрухин Духейра - Тир, еще один получил ранения в поселении Мейс-эль-Джабаль в результате обстрелов враждебного Израиля, который продолжает атаковать гражданское население и военнослужащих в южных приграничных районах (Ливана - ред. )", - говорится в заявлении. Ранее в воскресенье ливанские СМИ сообщили, что израильские военные открыли огонь по мирным гражданам в поселении Марун-ар-Рас, когда те пытались пройти к своим домам. В результате погибла женщина. Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем было достигнуто при посредничестве США 27 ноября после вооруженного конфликта, который продолжался около 13 месяцев.

https://ria.ru/20250124/izrail-1995377725.html

https://ria.ru/20241202/izrail-1986973606.html

ливан

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году