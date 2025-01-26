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В Ливане заявили, что при обстреле со стороны Израиля погиб военный - РИА Новости, 26.01.2025
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14:27 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/livan-1995549264.html
В Ливане заявили, что при обстреле со стороны Израиля погиб военный
В Ливане заявили, что при обстреле со стороны Израиля погиб военный - РИА Новости, 26.01.2025
В Ливане заявили, что при обстреле со стороны Израиля погиб военный
Один ливанский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны армии Израиля на юге Ливана, сообщается в заявлении ливанской армии в воскресенье. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:27:00+03:00
2025-01-26T14:27:00+03:00
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БЕЙРУТ, 26 янв - РИА Новости. Один ливанский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны армии Израиля на юге Ливана, сообщается в заявлении ливанской армии в воскресенье. В воскресенье заканчивается 60-дневный срок, отведенный для полного вывода израильской армии с территории Ливана согласно соглашению о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Однако израильские военные продолжают находится в ряде пограничных населенных пунктов на юге Ливана. "Один военнослужащий погиб на трассе Мрухин Духейра - Тир, еще один получил ранения в поселении Мейс-эль-Джабаль в результате обстрелов враждебного Израиля, который продолжает атаковать гражданское население и военнослужащих в южных приграничных районах (Ливана - ред. )", - говорится в заявлении. Ранее в воскресенье ливанские СМИ сообщили, что израильские военные открыли огонь по мирным гражданам в поселении Марун-ар-Рас, когда те пытались пройти к своим домам. В результате погибла женщина. Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем было достигнуто при посредничестве США 27 ноября после вооруженного конфликта, который продолжался около 13 месяцев.
https://ria.ru/20250124/izrail-1995377725.html
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в мире, ливан, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ливан, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Ливане заявили, что при обстреле со стороны Израиля погиб военный

Ливанская армия сообщила о гибели военного при обстреле со стороны Израиля

© AP Photo / Leo CorreaИзраильский солдат возле танка неподалеку от ливанской границы
Израильский солдат возле танка неподалеку от ливанской границы - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Израильский солдат возле танка неподалеку от ливанской границы. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 янв - РИА Новости. Один ливанский военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны армии Израиля на юге Ливана, сообщается в заявлении ливанской армии в воскресенье.
В воскресенье заканчивается 60-дневный срок, отведенный для полного вывода израильской армии с территории Ливана согласно соглашению о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Однако израильские военные продолжают находится в ряде пограничных населенных пунктов на юге Ливана.
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"Один военнослужащий погиб на трассе Мрухин Духейра - Тир, еще один получил ранения в поселении Мейс-эль-Джабаль в результате обстрелов враждебного Израиля, который продолжает атаковать гражданское население и военнослужащих в южных приграничных районах (Ливана - ред. )", - говорится в заявлении.
Ранее в воскресенье ливанские СМИ сообщили, что израильские военные открыли огонь по мирным гражданам в поселении Марун-ар-Рас, когда те пытались пройти к своим домам. В результате погибла женщина.
Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем было достигнуто при посредничестве США 27 ноября после вооруженного конфликта, который продолжался около 13 месяцев.
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