https://ria.ru/20250126/lermontov-1995575250.html
Дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании, заявил литературовед
Дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании, заявил литературовед - РИА Новости, 26.01.2025
Дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании, заявил литературовед
Дуэль поэта Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым прошла по правилам и не требует нового расследования, сказал РИА Новости литературовед,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:45:00+03:00
2025-01-26T17:45:00+03:00
2025-01-26T17:45:00+03:00
россия
михаил лермонтов
госдума рф
николай бурляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599749238_0:889:2048:2041_1920x0_80_0_0_06fe075d924887b102fa6d946b4f6359.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дуэль поэта Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым прошла по правилам и не требует нового расследования, сказал РИА Новости литературовед, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков. Ранее народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев сообщил, что направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели Лермонтова. Директор Государственного музея-заповедника Лермонтова Ирина Сафарова в разговоре с РИА Новости рассказала, что для расследования дуэли нужны новые документы и материалы, но их нет. По словам Сартакова, в годы жизни поэта дуэльный кодекс соблюдался очень строго, и на дуэли Лермонтова с Мартыновым присутствовали секунданты, которые следили за происходящим. "И, конечно, если бы даже малейшие подозрения у них были связаны с тем, что дуэль проходила не по правилам, а выстрелил в Лермонтова не Мартынов, а кто-то якобы с другой стороны, то это грубейшее нарушение дуэли, и, конечно, они бы вмешались. У нас есть письменные свидетельства о том, что эта дуэль прошла по правилам", - сказал литературовед. Лермонтов был убит выстрелом в грудь навылет на дуэли с Мартыновым у подножия горы Машук вблизи Пятигорска 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года. По многочисленным свидетельствам современников, во время дуэли поэт выстрелил в воздух, не целясь в противника.
https://ria.ru/20240427/muzey-1942751668.html
https://ria.ru/20241015/lermontov-1977935598.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599749238_0:697:2048:2233_1920x0_80_0_0_7b7fb506135e14a7f52a57cdbca283ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил лермонтов, госдума рф, николай бурляев
Россия, Михаил Лермонтов, Госдума РФ, Николай Бурляев
Дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании, заявил литературовед
Литературовед Сартаков: дуэль Лермонтова прошла по правилам, расследовать нечего
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дуэль поэта Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым прошла по правилам и не требует нового расследования, сказал РИА Новости литературовед, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков.
Ранее народный артист РФ
, депутат Госдумы Николай Бурляев
сообщил, что направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели Лермонтова
. Директор Государственного музея-заповедника Лермонтова Ирина Сафарова в разговоре с РИА Новости рассказала, что для расследования дуэли нужны новые документы и материалы, но их нет.
По словам Сартакова, в годы жизни поэта дуэльный кодекс соблюдался очень строго, и на дуэли Лермонтова с Мартыновым присутствовали секунданты, которые следили за происходящим.
"И, конечно, если бы даже малейшие подозрения у них были связаны с тем, что дуэль проходила не по правилам, а выстрелил в Лермонтова не Мартынов, а кто-то якобы с другой стороны, то это грубейшее нарушение дуэли, и, конечно, они бы вмешались. У нас есть письменные свидетельства о том, что эта дуэль прошла по правилам", - сказал литературовед.
Лермонтов был убит выстрелом в грудь навылет на дуэли с Мартыновым у подножия горы Машук вблизи Пятигорска
27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года. По многочисленным свидетельствам современников, во время дуэли поэт выстрелил в воздух, не целясь в противника.