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Дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании, заявил литературовед - РИА Новости, 26.01.2025
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17:45 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/lermontov-1995575250.html
Дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании, заявил литературовед
Дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании, заявил литературовед - РИА Новости, 26.01.2025
Дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании, заявил литературовед
Дуэль поэта Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым прошла по правилам и не требует нового расследования, сказал РИА Новости литературовед,... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:45:00+03:00
2025-01-26T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дуэль поэта Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым прошла по правилам и не требует нового расследования, сказал РИА Новости литературовед, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков. Ранее народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев сообщил, что направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели Лермонтова. Директор Государственного музея-заповедника Лермонтова Ирина Сафарова в разговоре с РИА Новости рассказала, что для расследования дуэли нужны новые документы и материалы, но их нет. По словам Сартакова, в годы жизни поэта дуэльный кодекс соблюдался очень строго, и на дуэли Лермонтова с Мартыновым присутствовали секунданты, которые следили за происходящим. "И, конечно, если бы даже малейшие подозрения у них были связаны с тем, что дуэль проходила не по правилам, а выстрелил в Лермонтова не Мартынов, а кто-то якобы с другой стороны, то это грубейшее нарушение дуэли, и, конечно, они бы вмешались. У нас есть письменные свидетельства о том, что эта дуэль прошла по правилам", - сказал литературовед. Лермонтов был убит выстрелом в грудь навылет на дуэли с Мартыновым у подножия горы Машук вблизи Пятигорска 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года. По многочисленным свидетельствам современников, во время дуэли поэт выстрелил в воздух, не целясь в противника.
https://ria.ru/20240427/muzey-1942751668.html
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россия, михаил лермонтов, госдума рф, николай бурляев
Россия, Михаил Лермонтов, Госдума РФ, Николай Бурляев
Дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании, заявил литературовед

Литературовед Сартаков: дуэль Лермонтова прошла по правилам, расследовать нечего

© Ю. ГурьевМихаил Юрьевич Лермонтов
Михаил Юрьевич Лермонтов - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Ю. Гурьев
Михаил Юрьевич Лермонтов . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дуэль поэта Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым прошла по правилам и не требует нового расследования, сказал РИА Новости литературовед, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков.
Ранее народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев сообщил, что направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели Лермонтова. Директор Государственного музея-заповедника Лермонтова Ирина Сафарова в разговоре с РИА Новости рассказала, что для расследования дуэли нужны новые документы и материалы, но их нет.
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По словам Сартакова, в годы жизни поэта дуэльный кодекс соблюдался очень строго, и на дуэли Лермонтова с Мартыновым присутствовали секунданты, которые следили за происходящим.
"И, конечно, если бы даже малейшие подозрения у них были связаны с тем, что дуэль проходила не по правилам, а выстрелил в Лермонтова не Мартынов, а кто-то якобы с другой стороны, то это грубейшее нарушение дуэли, и, конечно, они бы вмешались. У нас есть письменные свидетельства о том, что эта дуэль прошла по правилам", - сказал литературовед.
Лермонтов был убит выстрелом в грудь навылет на дуэли с Мартыновым у подножия горы Машук вблизи Пятигорска 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года. По многочисленным свидетельствам современников, во время дуэли поэт выстрелил в воздух, не целясь в противника.
Репродукция картины Михаил Юрьевич Лермонтов художника Кирилла Антоновича Горбунова. 1833 год. Оригинал картины хранится в Государственной литературном музее - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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